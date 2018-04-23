日職／中繼王救援王皆報銷 軟銀牛棚重傷害

尋求衛冕的軟銀鷹隊雖然排名落後在獨走的西武獅隊後面，不過目前至少還守住第二名，與西武的勝差也在4.5場左右。比起戰績更讓軟銀教練團頭疼的是守護神薩法提（Dennis Sarfate）為首，多名牛棚大將因傷長期脫離戰線的問題。

薩法提是在4月21日返回美國接受治療，將先接受MRI檢查，極有可能必須手術。一旦如此，軟銀將面臨不動守護神長期脫離戰線的危機。加上去年最優秀中繼投手岩嵜翔也動右手肘手術，軟銀過去幾年傲人的勝利方程式重新合體恐怕要等到七月中下旬以後，為洋聯戰局投下重大變數。

軟銀超級終結者薩法提本季可能提早報銷，他在軟銀的前4個球季就拿下驚人的175次救援成功。 擷圖自維基百科／Gaffky攝影 分享 facebook

薩法提在熱身賽就有狀況，首戰對阪神被緒方擊出全壘打，第二戰一記指叉球再挨了西武外崎修汰的全壘打，是他赴日發展8年第一度連續兩場挨轟。進入到正式例行賽，雖然到登錄抹消之前他投出了1勝5救援成功，不過防禦率3.00，4月8日對樂天、4月15日對羅德都有失分。對於過去7年日職生涯，歷經廣島、西武、軟銀三隊通算出賽421場、防禦率僅有1.55的薩法提來說，都算是不大尋常的演出。

薩法提去年球季出賽66場，繳出2勝2敗54次救援成功、防禦率1.09，救援成功場次創下了日本職棒單季新高。軟銀投打戰力堅強，在這之中薩法提的貢獻度還是最獲得彰顯，獲選為2017年太平洋聯盟年度最優秀球員，是洋聯自從前台灣旅日投手郭泰源以來、相隔26年之久再度有外籍投手獲獎。

軟銀過去4年包辦了3次洋聯優勝以及日本一總冠軍，開創了「鷹王朝時代」，而這個高峰剛好就是從薩法提2014年入團開始。薩法提在軟銀4個球季有3度單季救援成功超過40場，最多的是去年的54次救援成功，軟銀因為有了他坐鎮最後一道防線而順利開創霸業。為了留下這名這幾年貢獻良多的守護神，軟銀球團在球季開打之前與薩法提簽下一份3年總額高達20億日幣的大型合約。不過今年他已經進入37歲，砸下如此大筆的重金留人是否划算，引起不小的質疑。

薩法提在NPB累積的救援成功場次已經來到234次，只差16次就可以到達250次，進入日本職棒的名球會。不過風光的背後，薩法提入團軟銀之後每年出賽都超過64場，頻繁的出賽也慢慢出現了後遺症。本季能否及早歸隊，不僅攸關他個人的成就，對於軟銀團隊戰力更是影響重大，畢竟軟銀現在面臨後防主力陸續缺陣的危機。

五十嵐亮太過去在大聯盟雖然出賽極少，表現也不好，但回到軟銀後成為重要的中繼投手。 歐新社資料照片 分享 facebook

去年出賽72場的岩嵜翔，也付出慘痛代價，因為右手肘手術的緣故他預估要到明星賽後才能歸隊。另一名牛棚大將五十嵐亮太也因為腰椎間板突出，從春訓期間就缺席。如果再往前推，2016年曾經出賽58場的中繼主力，委內瑞拉籍的蘇阿雷斯（Robert Suarez），去年動了Tommy John手術之後至今還無法復出。軟銀近幾年來因為這些強力牛棚而構築了王朝，不過隨著傷兵一個一個出現，似乎也到了反動期。這段時間要看暫代守護神位子的森唯斗、嘉弥真新也、古巴左投莫尼洛（Liván Moinelo）、加治屋蓮等人，能否共同守住，幫助軟銀度過這段難關。’