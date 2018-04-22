中職／陳琥初先發5局6K無失分 手指破皮退場

2018-04-22 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



陳琥。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook 中信兄弟隊投手陳琥在前年選秀以第一指名被選進，經過一年半的等待後，總算等到生涯首度一軍先發的機會，今天客場出戰富邦悍將隊，前5局沒有被敲安打，6局下被敲出首安後，因右手食指破皮退場，沒有失分，無關勝敗。

陳琥加盟兄弟後，在球團的刻意保護下先在二軍以先發培養，直到今年開季被列入一軍名單，並在開幕戰完成初登板，今天賽前在一軍出賽8場都是後援，投了11.2局，被擊出17支安打、1支全壘打，失13分（11分自責分），有11次三振，拿下1勝1敗，防禦率8.49。

今天生涯首度先發，與悍將隊頭號洋投羅力互尬，陳琥前5局飆出6Ｋ，但也出現4次保送，沒有失分，6局上面對首名打者高孝儀，被揮出右外野安打，無安打比賽破功，之後因手指破皮，試投幾球後仍退場休息，接替的陳柏豪守住局面，兩隊6局打完仍是0：0平手。

陳琥今天單場4保送中包括2次觸身球，第4局先擊中林哲瑄左手背形成滿壘，之後讓蔣智賢擊出雙殺打化解失分危機，5局下則又砸中林益全右腳，引爆兩隊板凳清空，之後陳琥仍續留場上投球。

然而這已不是陳琥首度因觸身球引發衝突，4月1日陳琥中繼登板，對猿隊19歲捕手廖健富投出觸身球，被猿隊懷疑是受兄弟總教練史耐德指示，報復廖健富大比分差還盜壘的行為，兩隊球員因此衝上場對峙，陳琥賽後則喊冤表示是內角球失投。