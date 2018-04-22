中職／重回投手丘 羅嘉仁每天提早1小時熱身

2018-04-22 19:29 中央社 新北22日電



羅嘉仁。 報系資料照 分享 facebook 中職富邦悍將羅嘉仁今年季初因狀況不佳下二軍後，昨天重回一軍，他今天表示，先前受傷後，久未比賽有點生疏，投球較慢進入狀況，因此每天都會提早1小時到場伸展肩膀熱身。

羅嘉仁2016年開季前接受肩膀手術、整季報銷，相隔714天，2017年9月再度重新站上一軍投手丘，今年開季僅投4場比賽，因狀況不佳下二軍，21日重回一軍陣容。

富邦悍將投手教練郭勇志表示，羅嘉仁先前狀況不佳，可能是因為太久沒比賽，感覺較生疏，希望他能藉由多比賽，找回以往投球的感覺。

儘管羅嘉仁昨天對戰中信兄弟，投1局無失分，被敲出1支安打、1次保送以及三振，不過郭勇志認為，與下二軍之前的比賽內容相比，羅嘉仁昨天控球以及球質都不錯。

羅嘉仁表示，昨天總教練葉君璋也提醒他，投球的時候節奏感很重要，要他不要亂想。

談到先前下二軍，羅嘉仁強調，與受傷無關，單純是狀況不佳，畢竟先前受傷1年多，去年9月重新回到投手丘時，有點生疏，今年在場上投球的時候，也會較慢進入狀況。

比起開刀前，到球場熱完身後就可以直接投球，羅嘉仁透露，每次需花1小時先伸展肩膀，因此現在比賽前都會提早1小時到場熱身。

羅嘉仁過去不只一次動刀，但最終能回到投手丘，讓他直呼很幸運，儘管本季單場最多投1.2局，但他有自信，若球隊需要，要他投2局也可以。