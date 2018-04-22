中職／全隊未看到林泓育踩壘 黃甘霖：記取經驗

2018-04-22 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



統一獅隊昨天對猿隊之戰打到延長10局下，不敵林立再見安打，以14：15輸球，吞下跨季對戰8連敗；獅隊原本有機會延長戰線，但因全隊沒人注意林泓育未踩二壘壘包，造成比賽結束，總教練黃甘霖說：「這種情況實在太罕見，從未碰過，學個經驗。」

林立昨天10局下兩出局上場打擊時，林泓育、陳俊秀分別攻占一、二壘，他從獅隊後援投手邱浩鈞的手中揮出中外野安打，球飛過獅隊中外野手江亮緯的頭頂，成為致勝一擊。

林立揮出安打後，陳俊秀跑回本壘得分，林泓育卻未向前推進，沒有完成踩二壘壘包的動作，而是轉身和林立擁抱慶祝，但獅隊沒注意他漏踩壘包，就連猿隊也沒人注意，反而是看台上有眼尖的球迷發現這一幕，拍下來放在網路造成話題。

這場比賽二壘審彭楚雲發現這個狀況，站在原地不動，但獅隊未促請裁決，造成比賽結束；若是黃甘霖第一時間提出抗議，野手傳球完成刺殺動作，林泓育就會被判出局，陳俊秀得分不算，就連林立的安打也會消失，兩隊必須繼續進行第11局的比賽。

黃甘霖表示，兩隊都沒碰過這種情況，從休息室的角度看出去，也不會特別注意；以後如果再有類似狀況，一定要仔細觀察敵隊跑者有沒有踩壘。

他說：「經過這次經驗，不可能再有下次。」