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韓職／王維中登板對LG 終場4:5落敗無關勝負

2018-04-22 16:40聯合新聞網 文字直播

王維中今天先發對LG雙子，最後無關勝負。 擷圖自比賽畫面
王維中今天先發對LG雙子，最後無關勝負。 擷圖自比賽畫面
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【賽後報導】

旅韓NC恐龍隊投手王維中，今天扛先發與LG雙子隊交手，王維中韓職生涯首戰就是碰上LG，當時7局優質先發拿下勝投，此度對決力拚本季第3勝。

王維中一局上首打席被LG擊出陽春砲而處於落後，二局上再因隊友一次失誤再失一分，然而隊友持續有火力支援，二局下先追回一分，五局下更靠著洋將史庫格斯兩分砲，逆轉戰局，使得王維中有勝投機會。王維中歷經前兩局亂流後，越投越好，但來到第七局，因為LG兩支安打串連失一分，LG追平比數被換下，本場比賽無關勝負，無緣挑戰第三勝。最終NC恐龍以4:5落敗。

王維中投6.1局，失3分，被打出7支安打，包含一支全壘打，2次三振、3次保送。

【王維中投球賽況報導】

●九局上：LG雙子進攻

未得分。

九局下：NC恐龍進攻

NC恐龍一度攻占三壘，攻下一分，最終以4:5落敗。

●八局上：LG雙子進攻

LG雙子打出「背靠背」全壘打，以5:3再超前NC恐龍。

八局下：NC恐龍進攻

NC恐龍隊一支安打，未能得分。

●七局上：LG雙子進攻

投球穩定王維中，進入第七局投球。遭一上場的LG 七棒代打鄭周賢擊出一壘安打，一壘有人，然後盜向二壘，雖裁判第一時間判出局，但經電視重播改判成功，二壘有人，八棒尹大瑛出局。接著九棒姜勝淏一支關鍵一壘安打，加上外野手未能及時撿球，LG攻下第三分，兩隊3:3平手。NC換下王維中，改由金善奎接替，王維中無緣勝投，這局未再失分下，王維中投6.1局，失3分，被打出7支安打，包含一支全壘打，2次三振、3次保送，此役無關勝負。

七局下：NC恐龍進攻

雖有一支安打，但未能得分。

●六局上：LG雙子進攻

帶有領先優勢，王維中繼續投球，面對三棒劉江南被擊出中間方向一壘安打，一壘有人；四棒金賢洙擊出雙殺打，二人出局；五棒蔡恩成一壘安打，一壘有人；六棒梁碩桓飛球被殺。

六局下：NC恐龍進攻

NC恐龍雖有一支安打上壘，但未能得分。

●五局上：LG雙子進攻

LG九棒姜勝淏，擊出界外球被接機，回到一棒李炯宗內野出局，二棒吳智煥飛球接殺，王維中投出連續三局三下三下。

五局下：NC恐龍進攻

NC恐龍有一支安打攻勢，攻占一壘後，洋基史庫格斯一支兩分砲逆轉戰局，NC恐龍以3:2領先。

●四局上：LG雙子進攻

王維中面對LG六棒、七棒及八棒均擊出內野出局，三上三下。

四局下：NC恐龍進攻

NC恐龍無攻勢，比數仍維持落後。

●三局上：LG雙子進攻

王維中面對三、四、五棒投出三上三下半局，其中對四棒金賢洙投出本場第一次三振。

三局下：NC恐龍進攻

NC恐龍雖有兩安打，一度攻占三壘攻勢，但最終未能得分。

●二局上：LG雙子進攻

王維中續投，面對LG五棒蔡恩成保送，一壘有人；六棒梁碩桓，右外野高飛球被接，一出局，跑者不動；七棒金容儀左外野高飛球被接，二出局，跑者不動；八棒尹大瑛右外野一壘安打，一、二壘有人；九棒姜勝淏保送，滿壘。回到一棒李炯宗打擊，打到三壘朴錫珉防區出現失誤，LG再攻一分，LG取得2:0領先；二棒吳智煥內野出局，結束這半局。

二局下：NC恐龍進攻

NC恐龍靠兩支安打，攻下一分，NC以1:2落後LG。

●一局上：LG雙子先攻

王維中先發投球，面對LG第一棒李烔宗被擊出全壘打，LG取得1:0領先。第二棒吳智煥保送，一壘有人，王維中反應機警，抓到機會牽制跑者出局。三棒劉江南擊出左外野一壘安打，一壘有人，四棒金賢洙打出雙殺打結束這半局。

一局下：NC恐龍後攻

LG雙子先發投手金大鉉，NC恐龍雖有兩支安打攻勢，但未能得分。

【賽前報導】

【中央社／綜合報導】

旅韓NC恐龍隊投手王維中，今天扛先發，再度與LG雙子隊交手，王維中韓職生涯首戰就是碰上LG，當時7局優質先發拿下勝投，明天先發力拚本季第3勝。

王維中韓職生涯首戰，就扛起球隊開幕戰先發投手，對LG雙子隊先發，3月24日交手，總計用89球投7局，被敲出6支安打，投出6次三振、1次保送，失掉1分責失分，拿下韓職生涯首勝。

王維中目前本季先發出賽5場，除了4月11日對KT巫師隊先發投5局被敲10支安打，失掉5分（3分責失分），吞下敗仗外，其餘4場出賽都投出優質先發，目前戰績2勝1敗，防禦率2.53。

王維中上一場先發出賽為4月17日對耐克森英雄隊，投6局被敲7支安打，投出3次三振、3次保送，失掉2分責失分，球隊最終延長賽以3比2贏球，但王維中無關勝敗。

NC恐龍隊近期戰績並不理想，先前吞下平隊史最長9連敗紀錄，4月17、18日拿下2連勝後，又再吞3連敗，王維中明天先發出賽再度與LG隊碰頭，要替球隊止敗，並力拚本季個人先發第3勝。

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