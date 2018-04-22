MLB／大谷避左投未先發 周一牛棚日做最後測試

2018-04-22 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



大谷今天未先發上場打擊。 美聯社 分享 facebook 巨人今天派出左投霍蘭（Derek Holland）先發，天使也決定讓左打的大谷翔平稍做休息，由老將普荷斯（Albert Pujols）擔任指定打擊，馬提（Jefry Marte）把關一壘，天使總教練索夏（Mike Scioscia）表示，大谷遇上左投並不是固定輪休，而是會一場一場做決定；得知此役要坐板凳後，大谷把握賽前打擊練習，將幾顆球送到全壘打牆外。

大谷翔平吞下單場3K後，昨天一戰立刻用4打數2安打甩開打擊低潮；對右投打擊率突破4成的他，遇到左投時卻是11支2，而且只有一壘安打，接下來大谷仍需要實績，證明日職時期不怕左投的特性。

上一戰先發登板只投2局就因水泡傷勢退場，大谷翔平原先預計會維持投1休6的節奏，台灣時間下周三對上太空人，然而索夏表示，得看過明天的牛棚日狀況，才會決定哪一天先發。

大谷翔平昨天賽前也有進牛棚小試身手，明天再進牛棚，會全力測試狀況，對水泡的影響做最後評估。索夏表示，「他現在感覺好多了，所以我們也受到鼓舞，昨天他在牛棚就覺得不錯，但只是摸個球感受一下而已，明天的牛棚會給我的更明確的主意。」

除了投球功課之外，大谷翔平也有望明天再度回到先發打序，挑戰巨人先發奎托（Johnny Cueto），索夏直說，對大谷來說，牛棚日還要打擊已經是很平常的事，之後若到國聯的主場打跨聯盟賽事，他也不會讓投手大谷排在第9棒。