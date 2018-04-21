中職／新莊球迷破萬 兄弟黃潮再現

2018-04-21 21:49 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



今晚中信兄弟隊在新莊出戰富邦悍將隊，雖然是客場出賽，但左外野幾乎坐滿身穿黃衫的球迷，出現本季難見的盛況。

這場比賽球迷有1萬1712人，左邊內野區後段開始到外野區，綿延一片都是「象迷」，前天的意外衝突事件，顯然刺激出球迷現身。

兄弟總教練史耐德說：「球隊最近陷入連敗低迷，還能有這麼多球迷進場，代表他們的不離不棄，但不管有多少人，我們都會全力以赴，保持一樣的表現，這樣才對得起球迷。」

此戰9局下，兄弟已領先11分，但仍讓定位「終結者」的鄭凱文上場收尾，史總說：「他很久沒在9局登板，因為是終結者，要讓他熟悉在9局出賽的感覺。」