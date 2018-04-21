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全中運／舉牌手體力不支昏倒 現場民眾一陣譁然

2018-04-21 19:47聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

全國中等學校運動會今天在台中市洲際棒球文創園區登場，有舉牌手帶領運動員進場後，在典禮過程中疑似體力不支昏倒，現場救護人員做緊急治療，並由救護車後送醫院救治。

全中運今天開幕，典禮過程中有舉牌手體力不支昏倒，引起民眾一陣騷動。記者黃仲裕／攝...
全中運今天開幕，典禮過程中有舉牌手體力不支昏倒，引起民眾一陣騷動。記者黃仲裕／攝影
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全中運今天開幕，典禮過程中有舉牌手體力不支昏倒，引起民眾一陣騷動。記者黃仲裕／攝...
全中運今天開幕，典禮過程中有舉牌手體力不支昏倒，引起民眾一陣騷動。記者黃仲裕／攝影
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