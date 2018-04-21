中職觀察眼／內角球是生存技能 也是必要之惡

2018-04-21 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



內角球與觸身球往往只有一線之隔，投得好能解決打者，投不好恐怕就會引發衝突。 聯合報系資料照 分享 facebook

內角球對投手來說是「必要之惡」，稍微掌控不好，就會出現像昨晚的板凳清空意外，但又不得不投，因為這是投手必須要有的生存技能。

要當一個好投手，教練都會說，要敢投內角球；但說起來容易，做好很難。

站上投手丘面對打者時，就會讓內角球變成難事；這是一種自然反應，想像一下，有個目標站在你面前，是往他身上丟容易？還是擦身而過容易？

所以國外投手在練投內角球時，會放一個塑膠做的假人在打擊區，適應「阻礙物」的感覺。

為什麼非要投內角球不可？主要用意要逼退打者遠離本壘板，分散他對外角球的專注力，讓之後的外角球更顯威力。

以人體工學而言，內角球是最難出棒的角度，就算打到，多數都是「擠到」，不容易打得好；無論是配球，或是拿來當武器，都很好用。

台灣投手，以前不敢塞內角，因為控球不好、怕會砸到人，但現在打者愈來愈厲害，近身內角一定得投，可是控球又沒有進步，於是，意外狀況也更多。

這兩季，中信兄弟常因投手投近身球成為眾矢之的，因為另3隊都吃過虧，除了昨天，最近一次是4月1日，陳琥對猿隊廖健富投觸身球，引發雙方對峙叫陣。

中信兄弟隊總教練史耐德「偏愛」內角球，尤其是對狀況好的打者，但他忽略了陣中年輕投手缺乏經驗，控球也不夠穩定，內角近身的配球，不見得收效。

內角球當然要投，但就像富邦悍將隊總教練葉君璋說的，千萬不能讓它變成危險球，否則，總有一天球員會在場內上演全武行。