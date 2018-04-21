中職／台灣女婿莫瑞紀歐 走鋼索開球驚艷全場

2018-04-21 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



莫瑞紀歐與台籍老婆。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

國際級極限運動大師莫瑞紀歐（Maurizio Zavatta）今天造訪桃園球場，在猿隊與統一獅隊之戰賽前演出精彩的走鋼索秀，還在本壘後方近50公尺的護網上方進行開球，看得現場球迷驚嘆不已。

莫瑞紀歐娶了一名廖姓台灣老婆，透過老婆與陳金鋒的連結，兩人主動找上猿隊，廖小姐說：「我爸爸在10歲時就過世了，但家人一直說，陳金鋒長得很像我爸。」她因此向老公提議到猿隊主場表演，與球團經過長時間討論後，有了這場演出。

今天莫瑞紀歐從三壘側開始，沿著本壘後方護網的纜線一路走到三壘，經過本壘後方時，還蹲在纜線上拿出準備好的棒球，朝蹲在本壘的捕手開球，之後蒙上眼睛繼續走，還秀了一段倒退走的技能，讓兩隊球員和現場球迷看得驚呼連連。

莫瑞紀歐在桃園球場進行走鋼索開球秀。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

莫瑞紀歐透露，這是自己第一次在棒球場走鋼索，也是首度在台灣獻技，「因為棒球場很大，上面的纜線很長，是我沒有試過的，纜線上有一些鐵環，其實不太容易，但我今天也成功克服了風勢。」

其中最難的一部分就是在鋼索上開球，「我試著要投得很準，但因為要出力投，一旦手上的平衡感歪掉了，又很難再喬回來，很不容易。」莫瑞紀歐也笑說，自己在事前練投球的時間比練走鋼索更久。

義大利籍的莫瑞紀歐出生馬戲團世家，從小跟著學技，10年前開始進行走鋼索的演出，曾在2016年連續打破最高的蒙眼走鋼索、最快的蒙眼走鋼索兩項金氏世界紀錄。接下來他將陪懷孕的老婆在台灣迎接新生兒出生，也不斷表示「愛台灣」，他也預告，將會在台灣再規劃挑戰金氏世界紀錄。