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中職／葉君璋認為 近身球和危險球不同

2018-04-21 16:41聯合報 記者婁靖平╱即時報導

葉君璋。 記者婁靖平／攝影
葉君璋。 記者婁靖平／攝影
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談起昨晚的對峙衝突，富邦悍將隊總教練葉君璋強調，「近身球和危險球是兩回事，之前就有類似的狀況發生，我也反應過，如果當下裁判有處理，就不會發生昨天的事情了」。

中職聯盟今天中午在新莊球場邀請中信兄弟隊總教練史耐德和葉君璋開會，之後作出決定，悍將隊投手倪福德禁賽1場、罰款1萬元

葉君璋雖有意見，但也只能接受，但他強調，近身球和危險球不同，有時候危險球不一定是丟頭部，膝蓋等部位都可能造成傷害，「雖然規定是打到頭就要驅逐出場，但應該是危險球才要出場」。

葉君璋富邦悍將中職

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