中職／引發衝突事件 史耐德向球迷致歉

2018-04-21 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



中信兄弟總教練史耐德對衝突事件向球迷致歉。 聯合報系資料照 分享 facebook

中信兄弟、富邦悍將隊昨晚因互投近身球兩度引發對峙，兄弟總教練史耐德為此向球迷道歉，「本來可以避免發生的」。

史耐德承認，這樣的示範，對台灣小朋友來說是不能忍受的事情，「我也會因此更督促球員，打球不只是工作而已，我要向台灣熱愛棒球的球迷致歉」。

但未來史耐德還是會要求投手善盡自己的工作，「中職是打擊聯盟，得用內、外角球應付打者，該做的事情還是要做，光靠外角球，無法在這個聯盟吃得開」。

史耐德對兄弟目前的陣容依然覺得很滿意，也認為這些年輕球員的組成，就是老闆要的藍圖之一，球員特質都很符合老闆的要求。