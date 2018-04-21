MLB／大谷再繳雙安 天使慘輸巨人4連敗

2018-04-21 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



天使全場只打出5安，大谷一人就包辦2支。 美聯社 分享 facebook

大谷翔平以天使隊先發第6棒、指定打擊迎戰巨人，昨天苦吞3K的他今天4打數2安打，打擊率微調至3成42；打擊熄火的天使難以追回5局上所失的6分，只能眼睜睜讓敲出3轟的巨人以8：1帶走勝利、苦吞4連敗。

大谷翔平首打席就敲出安打，2局下面對巨人先發投手薩馬甲（Jeff Samardzija），在球數2好1壞情況下，將78.8哩的蝴蝶球打成中外野方向安打，不過4局下再度對壘，大谷擊成左外野飛球出局。

巨人派上牛棚後，大谷翔平6局下再打出左外野飛球出局，9局下最後一個打席，大谷看中第一顆偏高的速球，砍成右半邊安打，可惜一人出局後，因雙殺守備被封殺在二壘前，也結束這場比賽。

天使全場只擊出5支安打，大谷翔平負責其中2支，另外，普荷斯（Albert Pujols）有一安，「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）2支安打，包含8局下的一發陽春砲。

天使先發投手希尼（Andrew Heaney）被巨人打爆，包含杭德利（Nick Hundley）、威廉森（Mac Williamson）和麥卡臣（Andrew McCutchen）都從他手中開轟，5局上一口氣丟掉6分更成比賽的分水嶺。