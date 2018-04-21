中職／美式球風疑問大 中信輸到脫褲還人氣崩盤

2018-04-21 14:18 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 藍宗標 ／專題報導



中信兄弟以往黃潮榮景不再，票房持續下滑，場上戰績和比賽內容欠佳。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

主場觀眾唯一負成長球隊

中華職棒新球季開打第一個月，中信兄弟隊團隊戰力不振，攻守都有問題，不但戰績大幅落後另3隊，主場觀眾人數也是唯一負成長的球隊，以兄弟過去的高人氣，這是相當罕見的現象，值得球團高層警惕。

中職開季前36戰，只有3場比賽觀眾人數不到3千人，這3戰竟然都是兄弟在台中洲際球場的比賽，分別是3月29日對統一獅2108人，4月18、19日對猿隊分別是2097、2215人；尤其象、猿戰向來是中職最熱門的對戰組合，兩隊3月24日在桃園球場開幕戰湧進18521人，寫下本季最多觀眾紀錄，不料短短不到4周的時間，兄弟人氣快速崩盤，讓人想都想不到。

兄弟向來是中職「吸票機」，不但自己主場有一定觀眾數，敵隊也把對決兄弟的比賽視為進補機會，甚至總冠軍賽能夠碰到黃衫軍最好；如今兄弟觀眾下滑，主因當然是戰績沒有起色，而且被遠遠拋開，對球迷沒有太大吸引力。

單場平均觀眾4隊最少

兄弟戰績直直落，開季至今是唯一勝率不到3成的球隊。 聯合報系資料照 分享 facebook

兄弟去年單場平均觀眾5559人，比起前年7143人已經掉了22%，今年開季前18場中的10場主場比賽，平均只有4712人，又比去年整季掉了15%，單場平均觀眾也是4隊最少，如果再這樣下去，季末掉到4隊票房最差的可能性不是不存在。

中職另3隊開季前8到9場主場觀眾，都比去年平均數成長，統一獅、猿隊分別是11、18%，富邦悍將隊平均6760人比起去年4493人，漲幅更達50%。

開季前18戰只有4勝

兄弟開季前18戰只有4勝14敗、主場3勝7敗，是唯一勝率不到3成的球隊，比起前4季（中信金控2014起接手象隊）同期表現，不管戰績、主場表現都是最差數字。

美式球風功效充滿疑問

中信兄弟本土投手群幾乎罩不住，總教練史耐德的美式觀念能否傳達給球員充滿疑問。 報系資料照 分享 facebook

兄弟投手群這18戰團隊防禦率6.26、失129分、自責108分、被安打209支、被全壘打19支都是4隊最差數字，守備發生23次失誤都是最慘，教練團執行美式球風，一、二軍6名翻譯比其他3隊多了4到5人（獅隊只有1人），觀念能否真正傳達到球員的身上，看來頗有疑問。