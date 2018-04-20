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中職／富邦、中信打出火氣 二度清空板凳區

2018-04-20 22:32聯合報系攝影中心 記者楊萬雲╱即時報導

中華職棒例行賽，中信兄弟富邦悍將隊今晚在新莊棒球場交手，兄弟再以2：7吞敗；８局下富邦悍將蔣智賢打擊時，因中信兄弟隊投手鄭錡鴻投出的近身球，讓富邦悍將隊清空板凳區，9局上換富邦悍將投手倪福德，對陳子豪投出近身球，兩隊再度衝進場上，倪福德則被主審驅逐出場，裁判們立刻將兩隊隔開，互相叫陣後回到場內。

8局下因一近身球，兩隊板凳清空。記者楊萬雲／攝影
8局下因一近身球，兩隊板凳清空。記者楊萬雲／攝影
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９局上富邦悍將倪福德（右）投出近身球，遭驅逐出場。記者楊萬雲／攝影
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8局下因一近身球，兩隊板凳清空。記者楊萬雲／攝影
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1局下富邦悍將蔣智賢，擊出二壘安打1分打點。記者楊萬雲／攝影
1局下富邦悍將蔣智賢，擊出二壘安打1分打點。記者楊萬雲／攝影
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富邦悍將總教練葉君璋被勸離。記者楊萬雲／攝影
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中信兄弟鄭錡鴻的近身球，讓富邦悍將隊清空板凳區。 記者楊萬雲／攝影
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8局下因一近身球，富邦悍將總教練葉君璋率先出衝來，兩隊板凳清空。記者楊萬雲／攝影
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富邦悍將先發投手伍鐸。記者楊萬雲／攝影
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中信兄弟總教練史耐德。記者楊萬雲／攝影
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中信兄弟先發投手艾迪頓。記者楊萬雲／攝影
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3局下富邦悍將胡金龍陽春砲。記者楊萬雲／攝影
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中信兄弟總教練史耐德（右三）與裁判爭論。記者楊萬雲／攝影
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富邦悍將中信兄弟倪福德

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