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台人瘋德國「百靈油」 德國人反愛「虎標萬金油」

日職／李杜軒連3天先發 吞兩K打擊率再下滑

2018-04-20 20:42聯合報 記者婁靖平╱即時報導

效力日職羅德隊台灣球員李杜軒，連3天先發出賽，今晚對西武隊之戰擔任指定打擊、打第7棒，3個打數被三振兩次，羅德則以8：9吞敗。

李杜軒昨天對歐力士隊之戰也擔任先發，兩個打數1支安打。今晚首打席擊出左外野飛球出局，5、7局都遭三振出局，打擊率降至2成。

這場比賽8局上打完，羅德仍以5：3領先，8局下西武打出大局，靠3次保送、1次失誤及栗山巧、森友哉安打、秋山翔吾三壘打，攻進6分翻轉戰局。

羅德西武

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