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謝國城盃／潘宇翔雙響 桃園市奪冠獲LLB代表權

2018-04-20 15:57聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

桃園市隊在謝國城盃少棒賽奪冠，取得LLB少棒賽代表權。記者葉姵妤／攝影
桃園市隊在謝國城盃少棒賽奪冠，取得LLB少棒賽代表權。記者葉姵妤／攝影
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謝國城盃少棒賽今天在青年公園進行冠軍戰，桃園市靠著隊長兼「四番」潘宇翔雙響砲帶頭，加上王彥恩5局飆10K的精采壓制，終場以7：3擊敗高雄市奪冠，取得世界少棒聯盟（LLB）少棒賽中華隊代表權。

桃園市隊以龜山國小為代表，在謝國城盃前4場比賽都以雙位數比分差輕取對手、一分未失闖進冠軍賽，今天碰上年初富邦盃少棒賽冠軍隊中正國小，潘宇翔首局就轟2分砲，3局上黃睿緯補上3分全壘打，第5局潘宇翔再敲一支2分彈，龜山全場得分都靠全壘打。

王彥恩先前對戰中正繳出亮眼表現，因此被排為冠軍賽先發，今天也再展壓制力，主投5局只被敲3支安打，其中被第4棒許翔鈞（陽春砲）、第9棒朱育成（2分砲）各敲1支全壘打，失3分，之後潘詳淯登板關門，守住勝利。

面對這場要爭取代表權的關鍵戰役，賽前李政達提醒球員，「用預賽那種心態下去打、平常心面對。」但他透露，球員在場上還是難掩緊張，靠隊長潘宇翔挺身而出，不僅繳出亮眼表現，還帶動全隊氣勢，李政達說：「ＭＶＰ當然是他。」

桃園市潘宇翔單場雙響砲。記者葉姵妤／攝影
桃園市潘宇翔單場雙響砲。記者葉姵妤／攝影
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龜山國小在去年8月的桃園盃少棒賽奪冠，但之後接連在台彩威力盃（桃園市聯隊）及富邦盃失利，總教練李政達透露：「這批球員在打完桃園盃後陷入低潮，球員因此信心不足，但校長（楊雅真）不僅沒苛責，還一直鼓勵球員，給了他們很大動力。」

桃園市隊奪冠後，預定6月30日啟程前往南韓首爾參與LLB亞太區賽事，爭取前進威廉波特世界賽，這也是龜山國小繼2009、2012年後，再次代表中華隊出征，李政達說：「希望藉由接下來2個月的集訓，能重返威廉波特，打出龜山精神。」

桃園市先發投手王彥恩。記者葉姵妤／攝影
桃園市先發投手王彥恩。記者葉姵妤／攝影
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桃園市隊在謝國城盃少棒賽奪冠，取得LLB少棒賽代表權。記者葉姵妤／攝影
桃園市隊在謝國城盃少棒賽奪冠，取得LLB少棒賽代表權。記者葉姵妤／攝影
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