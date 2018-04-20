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百萬象迷那裡去了？冰風暴恐是直接原因

2018-04-20 06:41Dennis

中信兄弟本季主場票房不佳已經是不爭事實，日前與Lamigo比賽，入場人數竟只有2097人，再創本季聯盟票房新低，這樣的結果很有可能是兄弟高層，甚至是許多象迷所始料未及的。

過去百萬象迷「黃潮」那裡去了？冰風暴讓兄弟票房急凍，恐怕是直接原因。 報系資料照
過去百萬象迷「黃潮」那裡去了？冰風暴讓兄弟票房急凍，恐怕是直接原因。 報系資料照
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中信兄弟連同其隊伍的前身兄弟象隊，堪稱是台灣職業運動裡最成功的職業球隊。在過去的29個寒暑裡，身為台灣最具人氣球隊的黃衫兄弟，應該從未想過會有一天，在台灣職棒圈正擺脫假球陰霾，欲振起飛時，自家的票房會出現如此慘淡的情況。

當然中信兄弟開季戰績不佳可能是導致主場看台冷清清的主因之一，但是兄弟隊過去並不是沒有經歷過低潮，在過去隊史中曾經出現的13連敗期間，球迷不但不離不棄，反而更加凝聚球迷對於球團的支持，進而上演一齣齣具有傳奇性的比賽，所以究竟是什麼原因讓全台百萬「爪迷」們不願入場，其實是中信兄弟高層所該探討與審思的。而2017季末所上演的「冰風暴」疑雲很有可能就是影響中信兄弟票房的最大殺手。

中信兄弟隊上季結束發生冰風暴事件，主要球員，除王勝偉今年在一軍出賽外，林智勝仍待...
中信兄弟隊上季結束發生冰風暴事件，主要球員，除王勝偉今年在一軍出賽外，林智勝仍待在二軍，至於其他蔣智賢及張正偉均轉至富邦悍將。 報系資料照
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就在去年球季接近尾聲時，中信兄弟無預警的宣告將不會啟用幾位看板球星來完成之後的季賽與往後的季後賽引起軒然大波，緊接著於季後以戰力調整為由，釋出總共7位主力球員，而其中的5位球員之後則是加盟了當時求才若渴的富邦悍將，造就了新一代的邪惡帝國。而當這批棄將屢屢為新東家在場上展現出強投與豪打身手的同時，相信看在許多中信兄弟球迷眼中，想必是感觸良多。

然而，開季至今兩軍對陣5次，中信兄弟只取得1勝，處於完全的劣勢，其中四敗裡，就有三場比賽的單場MVP都是今年才轉至悍將的前中信兄弟球員。「小飛刀」陳鴻文更是包辦兩場比賽的最有價值球員，而他兩場的好表現，不禁令人聯想到日職名將星野仙一。有「鬥將」之稱的星野由於在加盟職棒時曾被巨人隊背叛，所以每當他迎戰巨人隊時所展現出的鬥志與對於勝利的渴望，可說是無人可稱其右。他的一生更是以「打倒巨人」為個人唯一的終極目標而令人肅然起敬。然而，在今年陳鴻文的身上，老球迷們彷彿可以看到了星野的影子。

開季至今富邦與中信兩軍對陣5次戰績4勝1負，其中有三場比賽的單場MVP都是前中信...
開季至今富邦與中信兩軍對陣5次戰績4勝1負，其中有三場比賽的單場MVP都是前中信兄弟球員。「小飛刀」陳鴻文，成功扮演復仇者聯盟的角色。 報系資料照片
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其實，不僅是陳鴻文，以他為首並由前中信棄將所組成的「復仇者聯盟」儼然成為富邦悍將打敗中信兄弟，甚至問鼎總管軍的最佳武器。而由這批復仇者聯盟所上演的王子復仇記，未來對於票房與收視率所帶來的效益，應當是有絕對加持作用。可惜的是，目前主場中信兄弟的球迷並不買單。直到目前為止，除了開幕戰有台中市政府加持破萬外，僅有少數比賽單場入場人數破5000人，其他場次幾乎都沒有能夠吸引更多的球迷入場看球。

雖說象迷的流失是否和棄將風波有直接的關聯性尚待查證，但是這支老牌人氣球隊是面臨到票房下滑乃是不爭的事實。尤其在去年冰風暴之後，球團對於事件中的相關人物與決策並無法提出合理的解釋，早已令許多球迷積怨已久，進而已不入場觀賽作為對球團的抗議。

沒有象迷的「黃潮」加持，中職想要回歸到職棒草創期的長紅票房將十分有難度。 報系資...
沒有象迷的「黃潮」加持，中職想要回歸到職棒草創期的長紅票房將十分有難度。 報系資料照。
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過去大聯盟曾上演近百年的貝比·魯斯魔咒，如今中信兄弟能否會如陷入魔咒般一振不起，可說是讓未來中信兄弟與富邦球團每次的交手，能充斥著滿滿的話題與張力，和令人血脈賁張的激情與火花。不過，這也要百萬象迷的力挺，才能把這世代恩怨與世仇對決添加更多可看性，畢竟沒有象迷的「黃潮」加持，中職想要回歸到職棒草創期的長紅票房將十分有難度。

中信

Dennis

對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

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