中職／廖健富4安、林泓育4打點退兄弟 猿隊7連勝

2018-04-19 22:39 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



猿隊今天繼續作客洲際棒球場對戰中信兄弟，由廖健富單場4安帶動，全場共掃出17支安打，在雙方拉鋸戰中以10：7搶下勝利，近期7連勝坐穩龍頭，兄弟則吞近期4連敗、對戰猿隊5連敗。

中信兄弟今天推洋投賽格威迎戰前東家，前2局投出6上6下，但第3局猿隊有所攻勢，林承飛在1出局後敲二壘打，生涯首度先發的黃敬瑋接著揮出右外野2分全壘打，繼10日生涯首打席代打開轟後，今天又敲第2轟，生涯前2支安打都是全壘打，之後林泓育適時安打再添1分。

而面對猿隊先發林樺慶，兄弟在4局下先靠保送上壘，由周思齊、彭政閔的連續安打追回1分。6局下彭政閔再敲二壘打展開攻勢，靠張志豪的安打跑回第2分，同時把林樺慶打退場。兄弟之後靠蘇緯達、陳江和、王威晨連敲3安，以5：3逆轉戰局。

7局上兄弟牛棚也失守，猿隊林泓育在一、三壘有人時揮出二壘打追平比數，廖健富再以適時二壘打敲回超前分。但兄弟在8局上由張志豪轟陽春砲（本季第4轟），連續2戰開轟，兩隊再次平手。

兄弟8局上推張凱倫登板，讓猿隊因1支安打和2次守備失誤超前比數，郭永維高飛犧牲打也送回分數，之後王柏融、林泓育連敲2支二壘打，將比數改寫為9：6。儘管兄弟在8局下從林柏佑手中搶回1分，猿隊在第9局又添分數，並靠陳禹勳9局下登板守成，終場猿隊以3分差勝出。

猿隊單場敲出17支安打，廖健富5打數4安打，打擊率飆到4成76，林泓育則是單場3安，4打點，關鍵時刻挺身而出，獲選單場MVP，另外藍寅倫、黃敬瑋也都是3安猛打賞演出。