親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
運動員轉職人生
路跑

噁！這些私宰雞做「米血糕」 你敢吃嗎

中職／廖健富4安、林泓育4打點退兄弟 猿隊7連勝

2018-04-19 22:39聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

猿隊今天繼續作客洲際棒球場對戰中信兄弟，由廖健富單場4安帶動，全場共掃出17支安打，在雙方拉鋸戰中以10：7搶下勝利，近期7連勝坐穩龍頭，兄弟則吞近期4連敗、對戰猿隊5連敗。

中信兄弟今天推洋投賽格威迎戰前東家，前2局投出6上6下，但第3局猿隊有所攻勢，林承飛在1出局後敲二壘打，生涯首度先發的黃敬瑋接著揮出右外野2分全壘打，繼10日生涯首打席代打開轟後，今天又敲第2轟，生涯前2支安打都是全壘打，之後林泓育適時安打再添1分。

而面對猿隊先發林樺慶，兄弟在4局下先靠保送上壘，由周思齊、彭政閔的連續安打追回1分。6局下彭政閔再敲二壘打展開攻勢，靠張志豪的安打跑回第2分，同時把林樺慶打退場。兄弟之後靠蘇緯達、陳江和、王威晨連敲3安，以5：3逆轉戰局。

7局上兄弟牛棚也失守，猿隊林泓育在一、三壘有人時揮出二壘打追平比數，廖健富再以適時二壘打敲回超前分。但兄弟在8局上由張志豪轟陽春砲（本季第4轟），連續2戰開轟，兩隊再次平手。

兄弟8局上推張凱倫登板，讓猿隊因1支安打和2次守備失誤超前比數，郭永維高飛犧牲打也送回分數，之後王柏融、林泓育連敲2支二壘打，將比數改寫為9：6。儘管兄弟在8局下從林柏佑手中搶回1分，猿隊在第9局又添分數，並靠陳禹勳9局下登板守成，終場猿隊以3分差勝出。

猿隊單場敲出17支安打，廖健富5打數4安打，打擊率飆到4成76，林泓育則是單場3安，4打點，關鍵時刻挺身而出，獲選單場MVP，另外藍寅倫、黃敬瑋也都是3安猛打賞演出。

林泓育廖健富

相關新聞

中職／瑞安7局9K無失分 獅隊完封悍將隊

2018-04-19 21:40

亞運／開幕式照舊 中華隊仍以「T」順位進場

2018-04-19 19:47

中職／邱浩鈞藉國際賽大成長 蔗總期盼海外交流賽

2018-04-19 19:20

中職／獅隊土投5月前繼續輪休 王玉譜明先發完下二軍

2018-04-19 21:25

潘武雄改打第2棒 黃甘霖：具威脅性

2018-04-19 21:14

日職／松坂大輔優質先發吞2連敗 李杜軒先發敲安

2018-04-19 20:18

中職／高國輝歸隊先代打 林羿豪返一軍不搶終結者

2018-04-19 18:57

謝國城盃／朱育成、林劭威聯手 高市闖冠軍賽

2018-04-19 14:32

韓職／LG雙子看小抄偷暗號 被媒體抓包認錯

2018-04-19 11:00

中職／王柏融敲致勝分 陳琥登板練手感吞首敗

2018-04-18 23:40

中職／蘇緯達連兩場代打開轟 聯盟第一人

2018-04-18 22:46

中職／王柏融致勝三壘打 猿逆轉兄弟收6連勝

2018-04-18 22:00

日職／李杜軒先發吞兩K 羅德不敵歐力士

2018-04-18 21:38

中職／兄弟戰績墊底 主場觀眾數2097人再創新低

2018-04-18 21:15

中職／雙獅會連3年舉辦 統一獅董事長赴日開球

2018-04-18 19:59

謝國城盃／宜蘭縣無緣4強 小球員難過落淚

2018-04-18 18:26

謝國城盃／李振綸後援飆4K又開轟 台東縣闖4強

2018-04-18 17:43

中職／開幕戰不敵猿 賽格威19日再戰老東家

2018-04-18 17:35

中職／牛棚較穩、全壘打更兇 猿隊吃定獅子頭

2018-04-18 07:00

日職／梅森傑不算洋將 呂彥青撐到明年才受惠

2018-04-18 07:00

中職／上一軍難如登天 細數歷年二軍急凍人

2018-04-17 07:00

「撞上牆，我就更加努力去嘗試」職棒怪物大谷翔平的成功之路

2018-04-16 15:34

日職／橫濱衝上第一 拉米監督大膽用兵獲回報

2018-04-16 07:00

日職／大谷當紅、藤浪失控 同梯強投不同命！

2018-04-12 07:00

中職／中信若再輸1場 史耐德將寫不名譽紀錄

2018-04-12 07:00

中職／攻擊型捕手難能可貴 仍需兼顧配球及守備

2018-04-11 07:00

日職／陽岱鋼受傷牽動戰績 巨人很難爬出谷底

2018-04-10 07:00

日職／菅野狂失分、菊池持續猛 最強投手兩樣情

2018-04-09 07:00

中職／潘威倫最佳接班人 江辰晏將成本土王牌

2018-04-04 07:00

中職／新球季比賽時間縮短 和好球帶放寬有關？

2018-04-03 07:00

日職／岡本和真大爆發 阿部將被迫提早世代交替

2018-04-03 07:00

日職／上原、澤村聯手出擊 巨人坐收超大禮

2018-04-02 07:00

看新莊改造再看天母球場 台北市是職棒沙漠？

2018-03-30 07:00

日職／墊底軍團出現利多 大逆襲不是夢

2018-03-29 07:00

中職／電視轉播大戰 小心球迷流失

2018-03-29 07:00

中職／選秀落榜生又如何 吳桀睿英雄不怕出身低

2018-03-27 21:58

日職／西武兩大新星崛起 豪打軍團將成大黑馬

2018-03-26 07:00

中華職棒29年 完整賽程表

2018-03-23 11:07

季前分析／富邦拚首冠 球星調度是最大考驗

2018-03-23 07:00
看更多

熱門文章

NBA／騎士扳平溜馬 詹皇稱贏球有點幸運

2018-04-19 13:26

NBA／波波維奇愛妻因病去世 各界紛表哀悼

2018-04-19 09:08

NBA／東冠風向變了？ ESPN提醒員工護照時效

2018-04-19 16:36

NBA／菜鳥米契爾轟28分 爵士贏球扳平雷霆

2018-04-19 11:17

NBA／開局連得16分 詹姆斯：我就是找到了感覺

2018-04-19 11:18

NBA／新秀季後賽前兩戰得分 米契爾超越喬丹

2018-04-19 17:20

45歲柯隆還是一尾活龍 就靠無敵伸卡打天下

2018-04-19 07:00

MLB／林子偉返先發守游擊 2局下秀美技

2018-04-19 11:44

NBA／洛齊爾兩戰0失誤 布萊德索嗆：他是誰？

2018-04-18 18:14

NBA／雷霆三巨頭末節14投盡墨 安東尼：沒藉口

2018-04-19 16:50

NBA／哈登熄火還有保羅！ 火箭系列賽2連勝

2018-04-19 12:16

MLB／林子偉本季首吞2K 紅襪創隊史最佳開季

2018-04-19 13:34

MLB／重砲巴提斯塔加盟勇士 小聯盟約改練三壘

2018-04-19 08:06

籃球／Be Heroes經典再現 四代球星齊聚

2018-04-19 16:45

MLB／林子偉安打掛零：力求表現反放不開

2018-04-19 16:29

NBA／號召熱火全隊簽名 韋德：團結最重要

2018-04-19 16:56

帶團出國跑馬 蕭育正腳軟狂吐跑到變神導遊

2018-04-19 11:00

球隊客場戰力 左右季後賽晉級之路

2018-04-19 07:00

韓職／LG雙子看小抄偷暗號 被媒體抓包認錯

2018-04-19 11:00

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-04-19 12:20

中職／王柏融敲致勝分 陳琥登板練手感吞首敗

2018-04-18 23:40

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-04-19 09:48

MLB／大谷又有硬仗 25日客場對決太空人

2018-04-19 10:02

MLB／老虎的馬查多再見轟擊沈金鶯 隊友冰塊伺候

2018-04-19 08:52

NBA／鵜鶘哈勒戴好威 鄉民惡搞當老闆

2018-04-18 23:54

MLB／塞佩達斯滿貫砲 大都會單局9分轟炸國民

2018-04-19 11:34

NBA／安比德因傷缺席季後賽 教頭：他有點沮喪

2018-04-19 08:03

日職／松坂大輔優質先發吞2連敗 李杜軒先發敲安

2018-04-19 20:18

MLB／受手指水泡影響 大谷翔平首吞敗

2018-04-18 23:47

MLB／一朗代打無功而返 太空人輾過水手

2018-04-19 16:33

MiLB／黃暐傑中繼2局無失分 第2勝入袋

2018-04-19 12:35

HBL／剛入學就想退隊 善化葉柏承扛起大旗

2018-04-18 23:59

HBL乙組／醒吾陳柏宇關鍵跳投 盼送教練一座冠軍

2018-04-19 19:49

HBL／自責對不起球隊 能仁侯子映不想再輸

2018-04-19 00:00

NBA／季後賽拚復出 綠衫軍史馬特為癌母而戰

2018-04-19 17:10

中職／瑞安7局9K無失分 獅隊完封悍將隊

2018-04-19 21:40

台灣國際田徑公開賽 楊俊瀚號召擠爆田徑場

2018-04-19 16:10

中職／廖健富4安、林泓育4打點退兄弟 猿隊7連勝

2018-04-19 22:39

亞運／熱帶的陽光+雨水 中華隊最大挑戰

2018-04-19 00:03

中職／高國輝歸隊先代打 林羿豪返一軍不搶終結者

2018-04-19 18:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top