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中職／邱浩鈞藉國際賽大成長 蔗總期盼海外交流賽

2018-04-19 19:20聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

邁入職棒生涯第4個球季，統一獅隊27歲投手邱浩鈞今天開季表現再升級，至今出賽9場，合計10.1局0失分，拿下1勝4中繼1救援，總教練「蔗總」黃甘霖認為，他經過國際賽的洗禮，心理層面和信心都有明顯提升。 

邱浩鈞去年成為獅隊牛棚主力，出賽61場創生涯新高，累積17次救援成功，防禦率3.48。季末入選中職聯隊赴日參與首屆亞洲職棒冠軍爭霸賽，今年新球季表現更亮眼。

黃甘霖表示：「他2年前就有這樣的能力了，只是這兩年去打了國際賽後，心理層面更提升，他變得很有自信了，對他的表現我們也很期待。」

陳韻文未趕上開季、王鏡銘狀況不理想的期間，邱浩鈞今年曾暫代終結者，但陳韻文上周歸隊，目前狀況穩定，因此蔗總透露，本周起陳韻文將歸位把守最後一關，邱浩鈞設定為第8局的佈局投手。

「球隊需要的話，邱浩鈞可以投第7、8局，再讓陳韻文投第9局，現在要陳韻文投2局的話還是有困難，畢竟他受傷回來，還是要保護他。」

有了邱浩鈞藉國際賽成長的例子，黃甘霖也期盼球隊未來有機會多和國外球隊交流，「期待有機會在春訓的時候去打交流賽，這對年輕球員的幫助很大。」

他指出，以獅隊球風來說，赴美不適合，與日職球隊交流應是比較好的選擇，「球隊現在也面臨世代交替，這樣能讓球隊進步更快，期待有這樣的機會。」

統一獅隊總教練黃甘霖。記者葉姵妤／攝影
統一獅隊總教練黃甘霖。記者葉姵妤／攝影
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陳韻文黃甘霖

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