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中職／蘇緯達連兩場代打開轟 中職第一人

2018-04-18 22:46聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

中信兄弟今天與猿隊陷入苦戰，蘇緯達在8局下代打轟出陽春砲，一度替球隊扳平戰局，終場兄弟雖以4：6吞敗，但蘇緯達成為中職史上首位連兩場代打開轟的球員。

15日中信兄弟對上富邦悍將隊之戰，蘇緯達在7局下從彭世杰手中轟出右外野2分砲，今天對上猿隊，蘇緯達在8局下球隊3：4落後的情況下登場代打，再從林柏佑手中掃出右外野追平陽春砲，連兩場都是代打敲全壘打。

1996年時報鷹隊李聰富曾寫下連兩次以代打身份敲全壘打的紀錄（兩次代打間有擔任先發），蘇緯達則是連續兩場代打上陣開轟，成為中職史上第一人。

蘇緯達在8局下代打轟出陽春砲，一度替球隊扳平戰局，終場兄弟雖以4：6吞敗，但蘇緯...
蘇緯達在8局下代打轟出陽春砲，一度替球隊扳平戰局，終場兄弟雖以4：6吞敗，但蘇緯達成為中職史上首位連兩場代打開轟的球員。 中央社
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蘇緯達中職中信兄弟

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