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中職／延長賽代打 獅隊黃恩賜揮出勝利

2018-04-17 23:40聯合報 記者藍宗標／新北報導

黃恩賜擊出兩分打點安打。 記者侯永全／攝影
黃恩賜擊出兩分打點安打。 記者侯永全／攝影
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統一獅隊本季對富邦悍將隊愈打愈順，昨天在新莊球場被羅力賞了十三次三振仍未屈服，黃恩賜在延長十一局上代打建功，關鍵三壘打攻下兩分打點，終場五比三獲勝，對悍將隊六勝一敗。

獅隊十一局上兩出局，一、二壘有人的狀況，總教練黃甘霖換掉鄧志偉（四打數掛零，吞下三次三振），改由黃恩賜打擊，他說：「就是一種直覺，黃恩賜帶著老婆、小孩一起搭高鐵上來，娶某前生子後，果然會有好現象出來。」

黃恩賜聽到此事當場笑了出來，「女兒四個月大，總仔的直覺很準」；他表示，以前缺點就是想太多，十一局上站進打擊區告訴自己，把球打強點就好。

黃恩賜從悍將隊後援投手賴鴻誠的手中揮出三壘打，成為致勝一擊，獲選單場ＭＶＰ，黃甘霖說：「這支安打很關鍵，他能把握機會，我們才能打贏這場比賽。」

羅力先發八局只被揮出三支安打、失兩分（蘇智傑首局兩分砲），飆出十三次三振寫下個人單場新高，退場時三比二領先，九局上林煜清接手後被獅隊追平比數，羅力本季第三勝飛了。

黃甘霖表示，羅力本來就有一定水準，今年對悍將隊打得順可能是巧合，不管對方派出什麼投手，都會想盡辦法打贏比賽。

對戰獅隊處於劣勢，悍將教頭葉君璋認為，球隊打擊最近不太穩定，因為選手的身體狀況不太好，造成起伏較大，而且獅隊今年三名洋投實力平均，球速控球都不錯。

黃恩賜黃甘霖蘇智傑葉君璋統一獅

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