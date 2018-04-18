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中職／牛棚較穩、全壘打更兇 猿隊吃定獅子頭

2018-04-18 07:00Tzuyi

上半季已進行超過四分之一的賽事，雖然各隊都只出賽十幾場比賽，但是戰績已經呈現三個區塊。暫居領先的Lamigo開始出現獨走趨勢，富邦與統一則是戰績在五成徘徊，與墊底的中信兄弟則已經與首位達8場場差。其中Lamigo與富邦、統一與中信的對戰勝敗相當，但其他組合則呈現一面倒的趨勢，除了備受矚目的復仇者之戰外，另外兩隊也不遑多讓，統一目前對戰Lamigo勝場尚未開張。

自2010年開始，統一就沒有於年度對戰Lamigo取得優勢，僅有2012年雙方打平。即使2013年統一封王或2016年Lamigo墊底，獅隊都沒辦法取得優勢。去年上半季猿隊就拿下17勝3負的對戰佳績，雖然下半季對戰較差，全年仍繳出26勝14負的成績，近年來完全壓著獅隊打。

桃猿從去年球季對獅隊又取得壓倒性的對戰優勢，本季開始還是一路壓著打。 聯合報系資...
桃猿從去年球季對獅隊又取得壓倒性的對戰優勢，本季開始還是一路壓著打。 聯合報系資料照片
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雙方對戰的前兩場是獅隊最有機會獲勝的比賽，尤其4月3日首度對戰，進入9局時獅隊仍以7比2領先，但牛棚失守讓猿隊逼入延長賽後慘遭逆轉。除了該場比賽之後，獅隊的先發投手就未能壓制猿隊，後面四戰的先發21.1局就狂丟19分，防禦率高達8.02。牛棚狀況雖沒有首戰慘烈，但是後面四戰13.2局也丟了10分，防禦率6.59，都是不佳狀態。

反觀Lamigo的投手群，總共丟掉21分，其中13分是在前兩場混戰中所失，後面3戰僅丟8分。即使先發投手也不是完全壓制，但是只要進入牛棚責任局，就顯得穩定許多。除了首戰外，他們的牛棚投手從4月5日開始，11.2局僅失2分，與獅隊呈現極大的對比。尤其陳禹勳，雖然今年防禦率偏高，但是對統一出賽4場拿下1勝2救援，還是防禦率0的完美之身，無形中讓投手群更有安定感。

獅隊牛棚對戰猿隊時幾乎毫無壓制能力，反觀Lamigo陳禹勳一出馬對獅就是勝利保證...
獅隊牛棚對戰猿隊時幾乎毫無壓制能力，反觀Lamigo陳禹勳一出馬對獅就是勝利保證。 聯合報系資料照片
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獅隊五場比賽恰巧派出五位不同的先發投手，分別為羅里奇、瑞安、王玉譜、馬丁尼茲及江辰晏。羅里奇是表現最有壓制能力的投手，首戰就是由他主投，差點就能拿下勝利。馬丁尼茲其實表現不差，但可能配球或體能問題，在第三輪的時候發生一局爆的情況。瑞安、王玉譜及江辰晏就有控球不穩定的情況，這對經驗豐富又擅於選球的暴力猿打線，就容易被看穿手腳。

打擊方面雙方也有落差，除了4月14日雙方安打數有明顯差異，其他四戰安打都差不多，總和同樣是47支。但是這四場比賽的總得分有明顯落差，分別為猿隊29分與獅隊20分，足以讓獅隊每場輸超過2分。今年整體而言Lamigo對戰1.6支安打就可以得分，統一需要2.36支安打才行，得分效益方面獅隊相對辛苦許多。

造成得分不易主要原因是有二，其一是打擊連貫性不足，中心打者蘇智傑與陳鏞基對戰富邦都表現很突出，幫助球隊在對戰取得優勢，但他們對戰猿隊分別僅有0.200及0.231的打擊率，讓打擊容易形成斷層。另外一個明顯的差異就是長打，在上述的47支安打的基準下，雙方的長打分別為猿隊16支及獅隊14支，雖然看似僅差2支，但獅隊僅有1支全壘打，另外13支則為二壘安打，而猿隊有多達7支全壘打，得分顯得更容易。

Lamigo對戰獅隊擅於全壘打攻勢，因此得分效益很高，其中新人廖健富對獅已經擊出...
Lamigo對戰獅隊擅於全壘打攻勢，因此得分效益很高，其中新人廖健富對獅已經擊出3支全壘打。 聯合報系資料照片
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雖然猿隊今年洋投較不穩定，克恩三世及尼克斯對戰統一還有待調整，但是牛棚的穩定，及長打的發揮足以讓他們拿下勝利。獅隊方面因為投手多無法應付經驗豐富的暴力猿打線，讓他們吃足苦頭，恐怕還需要教練團及資深捕手高志綱多多協助，以配球及戰術協助投手，先降低失分才有贏面。

Lamigo桃猿統一7-ELEVEn獅廖健富陳禹勳

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！

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