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中職／黃恩賜兩分安打建功 獅隊延長賽勝悍將

2018-04-17 22:23聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

今晚在新莊棒球場進行的富邦悍將統一獅之戰，兩隊鏖戰至延長賽，11局上獅隊在攻佔一二壘後，代打的黃恩賜擊出中外野兩分打點致勝安打，終場統一獅以5比3逆轉擊敗富邦悍將。

統一獅代打黃恩賜擊出兩分打點致勝安打。記者侯永全／攝影
統一獅代打黃恩賜擊出兩分打點致勝安打。記者侯永全／攝影
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富邦悍將統一獅黃恩賜

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