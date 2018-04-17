中職／中道青棒將停招 鄧志偉憂心母隊消失

2018-04-17 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



鄧志偉（右）、林晨樺聊到中道青棒隊停招球員一事，露出憂心忡忡的表情。記者藍宗標／攝影 分享 facebook

宜蘭縣唯一青棒隊中道中學將在下個學年度停招球員，統一獅隊鄧志偉、富邦悍將隊林晨樺都為母校感到擔心，鄧志偉籌畫進行中道OB賽，希望這支宜蘭傳統勁旅有機會延續下去。

中道青棒隊近年面臨解散危機，主要就是缺乏贊助經費，校方決定暑假後先停招球員1年，明、後年再看情況；鄧志偉表示，籌畫OB賽希望提振宜蘭棒運，期待地方企業能夠幫忙贊助母隊。

鄧志偉、林晨樺過去在中道中學是同學，今天在新莊球場對統一獅隊賽前，兩人聊到此事都很煩惱，林晨樺說：「中道如果解散，宜蘭就會真正變成棒球沙漠。」