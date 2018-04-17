韓職／王維中獲火力支援 恐龍6局2：2追平英雄

2018-04-17 19:17 聯合新聞網 綜合報導



王維中本季第5度先發，肩負替球隊終止9連敗重任。 截圖自NC恐龍官方粉絲團 分享 facebook

第五局

比賽來到中段的第五局，NC恐龍仍未能先得分，王維中在1出局後遭遇亂流，四壞保送金旨洙後，被李政厚敲出投手強襲內野安打，讓高宗郁打成三壘滾地出局但成功推進跑者，2出局後仍是二、三壘有人危機，這回耐克森沒再放過機會，秋伊擊出珍貴安打，平飛球擦到游擊手手套的安打帶有2分打點，耐克森取得2：0領先，最後解決金河成結束這局。總計王維中前五局用了77球被打5安丟2分，暫時是敗投候選人。

第四局

NC恐龍四局上一度攻站上得點圈，可惜最後仍無功而返；四局下王維中也很乾脆，僅用了8球就拿到3個出局數，這也是他今日對耐克森投出的第一個三上三下的半局。

第三局

NC恐龍進攻持續無力，王維中只能當自強，此局先對李政厚送出三振，是本日第3K，報了首局被敲安的一箭之仇，下一棒許正俠內高飛高接殺形成2出局，雖遭洋砲秋伊斯敲出二壘安打，不過讓金河成打成內野滾地結束這局，雙方仍是0：0，王維中前三局用了稍嫌多的51球。

第二局

度過首局亂流王維中穩定下來，先三振首名打者張英錫，接著被朴秉昱敲出內野安打，不過很快解決後兩棒打者結束這局。

第一局

一局上半NC恐龍雖有1支安打但未能得分，王維中一局下登板就被首名打者李政厚敲安，接著對第二棒的許正俠以一記外角變化球讓打者揮空，送出今日第一次三振。第三棒的洋砲與王維中纏鬥到滿球數後選到保送，此役扛四棒的金河成則打成一壘滾地球，傳二壘封殺跑者，2出局面臨一、三壘有人危機，金旼成擊出強勁滾地球，隊友用美技攔截傳二壘封殺跑者，王維中首局用了19球力保不失。

賽前報導

韓職NC恐龍隊近期陷入9連敗低潮，此役作客耐克森英雄，台灣左投王維中將肩負替球隊止敗重任，這也是他本季第五次先發，目前戰績2勝1負，防禦率2.42，前一場吞下本季首敗，這場將是他證明自己是球隊王牌的重要戰役。

值得一提的是前四場與王維中搭配的捕手申真鎬，因表現不佳已下二軍，改由老將鄭範模接捕；而利多消息是耐克森英雄曾旅美大聯盟的主胖砲朴炳鎬，今天因傷未能先發出戰。