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日職／梅森傑不算洋將 呂彥青撐到明年才受惠

2018-04-18 07:00福耳

阪神王牌洋投梅森傑(Randy Messenger)在16日正式取得日本國內FA資格，日職規定洋將在一軍登錄天數滿8年後就可取得FA資格，梅森傑從10年起就效力阪神，今年是第9個球季，雖然首個球季的成績不理想，但隔年開始成為阪神先發投手陣中不可或缺的一員，之後的7個球季除了15年的9勝外，其餘每季都有10勝以上的表現，至今連續4年都擔任阪神的開幕戰投手，日職總計已拿下86勝71敗，防禦率也只有2.97，是阪神近年來最穩定的先發投手。

梅森傑在日職待了9個球季，昨天正式拿到FA資格，往後在球隊中可以不佔洋將名額。 ...
梅森傑在日職待了9個球季，昨天正式拿到FA資格，往後在球隊中可以不佔洋將名額。 擷圖自維基百科／Cake6攝影
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日職競爭激烈，即使是日本球員要在一軍打滿8年都不算是容易的事，何況是洋將，梅森傑是第9位拿到此資格的洋將，史上首位就是台灣好手東方特快車郭泰源，他在85年加入西武，96年拿到FA資格，但隔年就引退了；另一名台灣好手貓仔許銘傑也在11年取得FA資格，並轉隊至歐力士；最近的則是17年的史坦里奇(Jason Standridge)，不過他今年並沒有被日職任何球隊網羅。

梅森傑在取得FA資格後，同時也將不受到洋將上場限制，這表示如果他明年還繼續在日職打球的話，所屬球隊可以有5名洋將同時在一軍名單內，這對於戰力來說當然是很大的幫助，於是阪神在15日就提出續約邀請，梅森傑也明確表現不會轉隊，將貫徹生涯阪神的理念，這也會創下一個難得的紀錄，就是職棒生涯全部效力同一個球隊，以往的8名前輩中只有郭泰源是生涯全部效力西武。

阪神本季隊上有包括台灣旅日球員呂彥青在內的6名洋將，在一軍常駐的除了梅森傑外，就是牛棚中的多力斯(Rafael Dolis)與馬提歐(Marcos Mateo)，還有重金從韓職挖角過來的洋砲羅薩里歐(Wilin Rosario)等4人，梅森傑已先發3場，12日對廣島的比賽只投不到2局就被主審驅逐出場，但其餘2場的投球內容非常優異；守護神多力斯出賽7場，雖然最近一場砸鍋敗投，但也拿下5次救援成功，2人的表現算是合乎預期；但中繼投手馬提歐本季以來的被安打率偏高，幾乎場場都被打安打，安定感不像去年那麼高；洋砲羅薩里歐的表現則是令人搖頭，在韓職連續兩年3成打擊率、30轟的他，出賽14場只有1轟、7分打點，打擊率也只有2成22，顯然還未進入狀況。

林子偉（右）在大聯盟又有佳作，呂彥青（左）則是要在二軍衝刺，明年就有機會在阪神一...
林子偉（右）在大聯盟又有佳作，呂彥青（左）則是要在二軍衝刺，明年就有機會在阪神一軍出賽。 中央社
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在二軍的莫雷諾(Diego Moreno)以中繼作為調整，投球內容中規中矩，呂彥青則是只有出賽1場，但表現十分不理想，以阪神目前7勝7敗的戰績來看，尚未有調動洋將的需要，當然，由於呂彥青簽的是複數年合約，如果他能趁日職的第一年在二軍好好磨練，明年或許有機會能直接受惠到梅森傑不受洋將出場限制的規定，一圓在日職一軍登板的夢。

阪神虎呂彥青

福耳

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