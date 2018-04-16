謝國城盃／一張身分證 險讓冠軍棒球隊失格

2018-04-16 23:24 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ／苗栗報導



苗栗縣議員陳光軒協助尋人，幫助苗栗國中棒球隊一名選手取得身分證，棒球隊可以參加全國賽。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

苗栗縣冠軍棒球隊苗栗國中4月23日將代表參加謝國城盃全國青少棒錦標賽，卻卡在其中一名選手沒有身分證有失格之虞，縣議員陳光軒接獲陳情，透過警方協助找到選手已離異的媽媽，完成身分證申辦，趕上棒球隊征戰全國賽。

苗栗國中棒球隊是苗栗縣棒球勁旅，上月奪下謝國城LLB選拔賽青少棒組冠軍，將代表參加23日舉辦的謝國城盃全國青少棒錦標賽，但主辦單位要求選拔賽與錦標賽的球員陣容必須一致，且必須身分證正本驗證，無法用學生證、健保卡或戶籍謄本等取代。

學校發現，棒球隊一名主將還不滿14歲，父母親離異，有共同監護權，依規必須父母親同意辦理身分證，但聯絡不到可能人在苗栗縣頭份市的母親，因比賽時間迫近，校方向陳光軒求助，透過頭份警方協助，終於找到媽媽，申辦選手身分證，學校放下心中大石頭，棒球隊可以安心參加全國賽。

苗栗縣政府民政處指出，戶籍法規定年滿14歲應申請初領身分證，未滿14歲者，得申請發給，許多案例父母親離婚，約定子女共同監護，如果一方無法聯絡，甚至是外籍人士離開台灣，就可能發生苗栗國中棒球隊選手申辦身分證等問題。

民政處建議，如果共同監護碰到困擾，一勞永逸的辦法可向法院申請改定未成年子女權利義務，由一方單獨行使，如果裁定確定前有急迫情勢，不立即定暫時狀態，將使子女權益受損，還可向法院申請暫時處分或假處分。