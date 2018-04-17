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吳德榮：下午天氣好轉 明天鋒面遠離

中職／上一軍難如登天 細數歷年二軍急凍人

2018-04-17 07:00Ramos

上週六(4月14日)統一獅21歲小將江亮緯，職業生涯一軍首打席就開轟，苦主是桃猿洋投道恩斯，成為中職史上生涯首打席開轟第9人、本土第4人，前3名本土打者是劉芙豪、林立、黃敬瑋，在此，先恭喜江亮緯生涯起步有了好的開始。

江亮緯2015年南英畢業後投入中職選秀，統一獅以第9輪指名選進，簽約金100萬元，江亮緯苦熬多年，在二軍累積出賽130場、351打席，才終於升上一軍，第一次打擊就用球棒做了最佳自我介紹。

江亮緯是在2015年與統一獅簽約，前天才獲得首次上一軍打擊的機會，結果首打席就轟...
江亮緯是在2015年與統一獅簽約，前天才獲得首次上一軍打擊的機會，結果首打席就轟出全壘打！ 聯合報系資料照片
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比江亮緯大兩屆的南英學長張竣凱，可就沒那麼幸運了，兩人同樣是外野手，張峻凱2013年南英畢業後，報名首次舉辦的中職高中應屆畢業球員選秀，統一獅第3輪指名挑走，簽約金同為100萬元。

張竣凱2013年開始就從二軍出賽，一直到今年為止，他在二軍出賽212場、累積492打席，但從未上過一軍，為中職史上無一軍資歷，在二軍出賽最多(包括投手)、累積最多打席紀錄，二軍生涯打擊率0.273，另有11轟、9盜、45分打點，23歲的他，要拚上一軍可得加把勁。

Lamigo桃猿捕手許禹壕同樣悲情，美和畢業的他，只比張峻凱年長7天，2013年中職季末選秀桃猿以第8輪指名選進，簽約金50萬元。

結果，許禹壕在二軍蹲了好幾年，累積出賽159場、411打席，卻難換得一軍入場券，二軍生涯累積打擊率0.242，僅擠出1轟，是去年從林其緯手中敲出的，累積盜壘阻殺率為0.338(被盜壘成功86人次、阻殺成功44人次)，桃猿陣中捕手人才濟濟，許禹壕夢寐以求的一軍初登場恐有難度。

除了野手、捕手，投手也有悲情人物，他就是桃猿23歲左投賴達官。2013年中職高中選秀賴達官落選，透過測試加盟桃猿，至今還不曾在一軍登板，在二軍總計投了63場，是中職史上無一軍資歷、在二軍累積最多出賽的投手。

賴達官二軍生涯總計88.2局投球，送出74次四死球保送，控球相當不理想，防禦率7.82、每局被上壘率2.09也偏高，使得他遲遲無法上一軍圓夢。

同樣無法圓夢的還有統一獅21歲右投郭力瑋，他是2015年U18世界盃國手，當年畢業後直接投入選秀，統一獅以第6指名選進，簽約金220萬元，選秀順位比同期報名的王躍霖、郭阜林、朱育賢、王威晨還前面。

郭力瑋二軍生涯累積106.0局投球，是中職無一軍資歷、在二軍累積最多投球局數的現役投手，防禦率8.24，合計送出88次四死球保送，和賴達官同樣陷入控球大麻煩，要上一軍還有一段路要走。

中職不像美、日職棒，有比較完整的小聯盟、二軍養成系統，所以要在二軍待超過5年卻從未上一軍，這樣的例子是很少見的，如果沒有實戰成績或缺乏成長潛力，進職棒沒幾年就準備收到戰力外通知；至於張竣凱、許禹壕、賴達官和郭力瑋有無機會要上一軍舞台？有待時間驗證。

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。

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