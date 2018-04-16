日職／橫濱衝上第一 拉米監督大膽用兵獲回報

橫濱DeNA在14日以2比0完封中日，15日再以6比1取勝，三連戰橫掃對手，拿下8連勝，是他們隊史自2001年以來、相隔17年再度締造8連勝。投打戰力充分配合的橫濱DeNA，目前戰績持續在中央聯盟排名第一，並成為開季之後氣勢最佳的球隊。

除了主砲筒香嘉智（0.269打擊率、4支全壘打、13分打點）、守護神山崎康晃（7救援成功、防禦率0.00）等主力選手維持正常演出之外，橫濱無論投打都有令人驚喜的新秀冒出頭，也是目前氣勢銳不可擋的主因。

首先是投手，19歲的二年級生京山將彌去年沒有在一軍有任何登板機會，昨天再勝中日龍之後，他今年首度登上一軍就投出開季3連勝，成為橫濱隊史上從初登板起3戰3勝的第一人。橫濱3大強投今永昇太（出賽24、11勝7敗、防禦率2.98）、濱口遙大（出賽22、10勝6敗、防禦率3.57）、韋藍德（Joe Wieland；出賽21、10勝2敗、防禦率2.98）分別因為受傷以及調整等問題趕不上開季一軍，原本被視為橫濱的一大罩門，也影響了他們的奪冠行情。

DeNA的19歲小將京山將彌本季不但初登板就拿下勝投，接下來取得三連勝佳績，更暫居央聯防禦王！ 聯合報系資料照片 分享 facebook

不過另一方面這樣的困境也給了京山將彌等年輕投手機會。京山將彌暫居央聯勝投、防禦率雙冠王；第一指名入團的新秀左投東克樹勝投也開張，21歲的飯塚悟史雖然還沒有勝投，但兩場先發都有優異表現；加上2016年被軟銀釋出、從獨立聯盟回鍋日職的洋投巴里歐斯（Edison Barrios）也投出2勝。橫濱即使去年10勝等級的3大強投同時缺陣，反而是新戰力一個一個發威，支撐出央聯最佳團隊防禦率2.74的投手群。等到3大先發歸隊，投手戰力將更加可觀。

攻擊方面，拉米瑞茲監督大膽起用新秀神里和毅在先發陣容，並且擔綱第一棒的調度成功，是另外一大關鍵。24歲的神里和毅全勤出賽14場，累計打擊率0.281，跑出了7次盜壘成功，與養樂多隊的山田哲人並列央聯第一，在這一波連勝期間稱職扮演開路先鋒的角色，點燃球隊攻勢，貢獻不少。

新秀神里和毅有如神行太保，14場比賽就出現7次盜壘成功，擔綱開路先鋒表現優異！ 擷圖自維基百科／ぽこ太郎攝影 分享 facebook

橫濱開季原本沿用去年的桑原將志擔任開路先鋒，不過從開幕第三戰開始啟用神里和毅取代狀況不佳的桑原將志，一開始還讓大家嚇了一跳。不過該場比賽神里和毅就有3打數1安打1盜壘的表現，幫助橫濱止敗，也更加深拉米瑞茲監督對他的信任，一路維持至今。橫濱DeNA的先發外野，除了筒香嘉智、桑原將志已經佔掉2席之外，右外野手原本主要是由梶谷隆幸、細川成也競爭，不過分別因為背傷以及狀況不佳掉入二軍，才給了新秀神里和毅機會。神里和毅也沒有讓教練團失望，尤其是他的速度，熱身賽就跑出了團隊最多的4次盜壘成功，進入正式球季之後更是頻頻施展快腿，也彌補了橫濱去年最為不足的機動力。

橫濱去年團隊盜壘成功數低到僅有39次，是中央聯盟最少，比起最多盜的廣島鯉魚隊112次更是有著天差地遠的距離。而今年在神里和毅這名新秀的帶領之下，目前團隊16次盜壘一躍成為兩聯盟第一，使得拉米瑞茲監督的大膽用兵獲得回報。梶谷隆幸、細川成也即使歸隊一軍也未必能重回先發。