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唐綺陽星座運勢週報：水逆結束 出現讓人震撼的決策和改變

日職／橫濱衝上第一 拉米監督大膽用兵獲回報

2018-04-16 07:00Hiyan

橫濱DeNA在14日以2比0完封中日，15日再以6比1取勝，三連戰橫掃對手，拿下8連勝，是他們隊史自2001年以來、相隔17年再度締造8連勝。投打戰力充分配合的橫濱DeNA，目前戰績持續在中央聯盟排名第一，並成為開季之後氣勢最佳的球隊。

除了主砲筒香嘉智（0.269打擊率、4支全壘打、13分打點）、守護神山崎康晃（7救援成功、防禦率0.00）等主力選手維持正常演出之外，橫濱無論投打都有令人驚喜的新秀冒出頭，也是目前氣勢銳不可擋的主因。

首先是投手，19歲的二年級生京山將彌去年沒有在一軍有任何登板機會，昨天再勝中日龍之後，他今年首度登上一軍就投出開季3連勝，成為橫濱隊史上從初登板起3戰3勝的第一人。橫濱3大強投今永昇太（出賽24、11勝7敗、防禦率2.98）、濱口遙大（出賽22、10勝6敗、防禦率3.57）、韋藍德（Joe Wieland；出賽21、10勝2敗、防禦率2.98）分別因為受傷以及調整等問題趕不上開季一軍，原本被視為橫濱的一大罩門，也影響了他們的奪冠行情。

DeNA的19歲小將京山將彌本季不但初登板就拿下勝投，接下來取得三連勝佳績，更暫...
DeNA的19歲小將京山將彌本季不但初登板就拿下勝投，接下來取得三連勝佳績，更暫居央聯防禦王！ 聯合報系資料照片
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不過另一方面這樣的困境也給了京山將彌等年輕投手機會。京山將彌暫居央聯勝投、防禦率雙冠王；第一指名入團的新秀左投東克樹勝投也開張，21歲的飯塚悟史雖然還沒有勝投，但兩場先發都有優異表現；加上2016年被軟銀釋出、從獨立聯盟回鍋日職的洋投巴里歐斯（Edison Barrios）也投出2勝。橫濱即使去年10勝等級的3大強投同時缺陣，反而是新戰力一個一個發威，支撐出央聯最佳團隊防禦率2.74的投手群。等到3大先發歸隊，投手戰力將更加可觀。

攻擊方面，拉米瑞茲監督大膽起用新秀神里和毅在先發陣容，並且擔綱第一棒的調度成功，是另外一大關鍵。24歲的神里和毅全勤出賽14場，累計打擊率0.281，跑出了7次盜壘成功，與養樂多隊的山田哲人並列央聯第一，在這一波連勝期間稱職扮演開路先鋒的角色，點燃球隊攻勢，貢獻不少。

新秀神里和毅有如神行太保，14場比賽就出現7次盜壘成功，擔綱開路先鋒表現優異！ ...
新秀神里和毅有如神行太保，14場比賽就出現7次盜壘成功，擔綱開路先鋒表現優異！ 擷圖自維基百科／ぽこ太郎攝影
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橫濱開季原本沿用去年的桑原將志擔任開路先鋒，不過從開幕第三戰開始啟用神里和毅取代狀況不佳的桑原將志，一開始還讓大家嚇了一跳。不過該場比賽神里和毅就有3打數1安打1盜壘的表現，幫助橫濱止敗，也更加深拉米瑞茲監督對他的信任，一路維持至今。橫濱DeNA的先發外野，除了筒香嘉智、桑原將志已經佔掉2席之外，右外野手原本主要是由梶谷隆幸、細川成也競爭，不過分別因為背傷以及狀況不佳掉入二軍，才給了新秀神里和毅機會。神里和毅也沒有讓教練團失望，尤其是他的速度，熱身賽就跑出了團隊最多的4次盜壘成功，進入正式球季之後更是頻頻施展快腿，也彌補了橫濱去年最為不足的機動力。

橫濱去年團隊盜壘成功數低到僅有39次，是中央聯盟最少，比起最多盜的廣島鯉魚隊112次更是有著天差地遠的距離。而今年在神里和毅這名新秀的帶領之下，目前團隊16次盜壘一躍成為兩聯盟第一，使得拉米瑞茲監督的大膽用兵獲得回報。梶谷隆幸、細川成也即使歸隊一軍也未必能重回先發。

橫濱

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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