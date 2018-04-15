國中棒球聯賽／陳冠宇5.1局強力後援 新明相隔8年奪冠

2018-04-15 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



新明國中陳冠宇後援5.1局無失分，助隊守住勝利。圖／學生棒聯提供 分享 facebook 國中聯賽硬式組今天在嘉義進行冠軍決戰，由桃園市新明國中對上新北市二重國中，新明前2局就搶下7分奠定勝基，並靠著陳冠宇後援5.1局無失分的強力壓制，終場以9：5勝出，繼98學年度後再次奪冠，也是隊史在硬式組聯賽的第3冠。

兩隊陣中共有5名球員是2015年U12世界盃少棒賽中華隊國手，都是球隊主力，其中4人分別是今天的投捕搭檔李灝宇、張翔（新明）及陳浩恩、董子恩（二重），但雙方先發投手今天都投不滿兩局。

陳浩恩今天控球失準，首局連投2次保送後，被黃冠倫、張翔聯敲安打，新明先攻下3分，第2局陳浩恩在2出局後連投2次保送，留下滿壘危機退場，接替的投手也沒能穩住局面，讓新明先靠保送擠回1分，之後黃冠倫、張翔連續安打追加3分。

新明在前兩局就搶下7分，但先發投手李灝宇首局丟1分，2局下更被揮出5支安打，讓二重追回4分，新明換上同是U12國手的陳冠宇登板，即時止血，該局守住球隊的2分領先，後5局也只被敲2支安打，沒再給二重機會，助球隊奪下冠軍，拿下大會MVP。

此戰新明打線共擊出12支安打，前4局都有分數進帳，第6棒張翔則繳出4支3猛打賞演出，貢獻3分打點，他也以6成88打擊率（11安打、16壘打數）抱回打擊獎第1名，累積10分打點則獲打點獎。