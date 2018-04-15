親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
運動員轉職人生
路跑
林書豪專區

教育部長遺缺又是高市府團隊升任？ 陳菊這樣說...

大陸沙塵來 鄭明典：把室外衣物先拿進來

國中棒球聯賽／陳冠宇5.1局強力後援 新明相隔8年奪冠

2018-04-15 16:39聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

新明國中陳冠宇後援5.1局無失分，助隊守住勝利。圖／學生棒聯提供
新明國中陳冠宇後援5.1局無失分，助隊守住勝利。圖／學生棒聯提供
分享
國中聯賽硬式組今天在嘉義進行冠軍決戰，由桃園市新明國中對上新北市二重國中，新明前2局就搶下7分奠定勝基，並靠著陳冠宇後援5.1局無失分的強力壓制，終場以9：5勝出，繼98學年度後再次奪冠，也是隊史在硬式組聯賽的第3冠。

兩隊陣中共有5名球員是2015年U12世界盃少棒賽中華隊國手，都是球隊主力，其中4人分別是今天的投捕搭檔李灝宇、張翔（新明）及陳浩恩、董子恩（二重），但雙方先發投手今天都投不滿兩局。

陳浩恩今天控球失準，首局連投2次保送後，被黃冠倫、張翔聯敲安打，新明先攻下3分，第2局陳浩恩在2出局後連投2次保送，留下滿壘危機退場，接替的投手也沒能穩住局面，讓新明先靠保送擠回1分，之後黃冠倫、張翔連續安打追加3分。

新明在前兩局就搶下7分，但先發投手李灝宇首局丟1分，2局下更被揮出5支安打，讓二重追回4分，新明換上同是U12國手的陳冠宇登板，即時止血，該局守住球隊的2分領先，後5局也只被敲2支安打，沒再給二重機會，助球隊奪下冠軍，拿下大會MVP。

此戰新明打線共擊出12支安打，前4局都有分數進帳，第6棒張翔則繳出4支3猛打賞演出，貢獻3分打點，他也以6成88打擊率（11安打、16壘打數）抱回打擊獎第1名，累積10分打點則獲打點獎。

新明黃冠倫今天2安3打點，累積打擊率、安打數與張翔相同，但以13壘打數獲打擊獎第2名；同隊的林翊翔拿下打擊獎第3名。昨天在4強賽完封鶴聲的陳志杰則以3勝、防禦率0的表現獲投手獎。

新明國中奪下國中聯賽硬式組冠軍。圖／學生棒聯提供
新明國中奪下國中聯賽硬式組冠軍。圖／學生棒聯提供
分享
二重國中先發投手陳浩恩。圖／學生棒聯提供
二重國中先發投手陳浩恩。圖／學生棒聯提供
分享
新明國中捕手張翔。圖／學生棒聯提供
新明國中捕手張翔。圖／學生棒聯提供
分享

陳冠宇

相關新聞

中職／藍寅倫敲2分砲 獅拿暴力猿沒轍

2018-04-14 23:15

中職／陽建福中繼1局失1分 二軍本季首勝入袋

2018-04-15 16:29

謝國城少棒／拚LLB代表權 桃園9轟搶首勝

2018-04-14 23:25

中職／獅隊打不贏猿隊 本季4次對戰皆吞敗

2018-04-14 20:23

中職／伍鐸首度對決老東家 完投率悍將隊止敗

2018-04-14 20:13

棒球／大專院校軟式聯賽開幕 洪騰勝登板秀球技

2018-04-14 20:03

中職／江亮緯生涯首打席開轟 史上本土第4人

2018-04-14 18:29

謝國城少棒／林佑謙人小志氣高 率北市搶首勝

2018-04-14 18:05

謝國城少棒／台中勝彰化 陳崇恩愛棒球不怕苦

2018-04-14 18:03

國中棒球聯賽／陳志杰飆10K完封 新明與二重爭冠

2018-04-14 18:02

國中棒球聯賽／楊正宇100分好投 二重晉冠軍戰

2018-04-14 17:23

中職／復仇者聯盟陳鴻文出擊 15日先發對兄弟

2018-04-14 15:58

謝國城少棒／李羿學致勝二壘打 宜蘭縣搶首勝

2018-04-14 14:14

謝國城少棒／單局5連轟、單場9轟 桃園市搶首勝

2018-04-14 11:47

日職／大谷當紅、藤浪失控 同梯強投不同命！

2018-04-12 07:00

中職／中信若再輸1場 史耐德將寫不名譽紀錄

2018-04-12 07:00

中職／攻擊型捕手難能可貴 仍需兼顧配球及守備

2018-04-11 07:00

日職／陽岱鋼受傷牽動戰績 巨人很難爬出谷底

2018-04-10 07:00

日職／菅野狂失分、菊池持續猛 最強投手兩樣情

2018-04-09 07:00

中職／潘威倫最佳接班人 江辰晏將成本土王牌

2018-04-04 07:00

中職／新球季比賽時間縮短 和好球帶放寬有關？

2018-04-03 07:00

日職／岡本和真大爆發 阿部將被迫提早世代交替

2018-04-03 07:00

日職／上原、澤村聯手出擊 巨人坐收超大禮

2018-04-02 07:00

看新莊改造再看天母球場 台北市是職棒沙漠？

2018-03-30 07:00

日職／墊底軍團出現利多 大逆襲不是夢

2018-03-29 07:00

中職／電視轉播大戰 小心球迷流失

2018-03-29 07:00

中職／選秀落榜生又如何 吳桀睿英雄不怕出身低

2018-03-27 21:58

日職／西武兩大新星崛起 豪打軍團將成大黑馬

2018-03-26 07:00

中華職棒29年 完整賽程表

2018-03-23 11:07

季前分析／富邦拚首冠 球星調度是最大考驗

2018-03-23 07:00

季前分析／多年不知冠軍滋味 獅子軍要逆境突圍

2018-03-22 07:00

季前分析／中信新秀打天下 養成重於戰績

2018-03-21 07:00

日職／曾獲一朗好評 混血王子搶進開幕戰先發

2018-03-20 07:00

季前分析／桃猿劍指二連霸 關鍵人物是三洋投

2018-03-20 07:00

日職／大膽釋出村田修一 巨人豪賭岡本和真

2018-03-19 07:00

中職／日投顯學成過去式 眾多好手讓人回憶

2018-03-15 07:00
看更多

熱門文章

NBA／湯普森、杜蘭特合轟51分 勇士首戰踏馬刺

2018-04-15 08:06

MLB／林子偉再敲2安 紅襪開季12勝2敗創隊史

2018-04-15 07:22

NBA／首戰失常 波波維奇幽默：像鹿被車燈照到

2018-04-15 08:49

NBA／西蒙斯準大三元領軍 76人澆熄熱火

2018-04-15 11:22

MLB／教頭評林子偉守備冠軍隊等級 攻擊需加強

2018-04-15 08:29

NBA／開戰時刻！季後賽首輪五大看點

2018-04-15 09:53

NBA／續留勇士得降薪？杜蘭特：想都別想

2018-04-14 23:21

NBA／暴龍退巫師 中斷季後賽首戰10連敗

2018-04-15 09:29

NBA／可能最後一次和詹姆斯衝冠 勒夫：他配得上MVP

2018-04-14 19:22

MLB／林子偉連兩場敲2安 紅襪創開季最佳戰績

2018-04-15 05:19

NBA／季後賽初體驗 西蒙斯全能數據寫紀錄

2018-04-15 12:35

NBA／鵜鶘力壓拓荒者 戴維斯奪季後賽首勝

2018-04-15 14:30

NBA／勇士大勝馬刺 杜蘭特：下一場表現要更好

2018-04-15 09:51

MLB／保全要球迷尖叫聲小一點 大谷：非我要求

2018-04-15 13:41

NBA／詹姆斯預告 季後賽要主導戰局

2018-04-15 12:12

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-04-15 14:00

NBA／首戰當觀眾 安比德預告下戰可能回歸

2018-04-15 10:39

MLB／大谷周一凌晨登板 對抗3度低溫拚第三勝

2018-04-15 10:24

中職／伍鐸首度對決老東家 完投率悍將隊止敗

2018-04-14 20:13

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-04-15 11:30

NBA／尼克換帥 波爾辛吉斯：相信高層

2018-04-15 10:02

中職／江亮緯生涯首打席開轟 史上本土第4人

2018-04-14 18:29

路跑／澎湖觀光季第一波 沙灘路跑場面大

2018-04-14 20:15

SBL／不以疲倦當藉口 張容軒:第六戰要放開去打

2018-04-14 23:49

中職／獅隊打不贏猿隊 本季4次對戰皆吞敗

2018-04-14 20:23

路跑／萬名女孩不畏風雨 完賽還能體驗美甲美髮

2018-04-15 08:14

MLB／今日戰績表 天使奪7連勝大谷明先發主投

2018-04-15 12:49

籃球／從小離家挑戰夢想 陳將双再隻身赴美名校

2018-04-15 12:03

SBL／金酒背水一戰將微調 吳俊雄：找出贏球的方式

2018-04-14 22:57

歐冠／4強皇馬強碰拜仁 利物浦、羅馬圓夢

2018-04-14 18:15

NBA／勇士湯普森手感火燙 吉諾布里：太可怕了

2018-04-15 16:37

NBA／如何維持手感？ 湯普森：別在意自己數據

2018-04-15 15:52

SBL／每個人將攻守細節做好 璞園退金酒聽牌

2018-04-14 22:15

MLB／林子偉先發 揮出首支二壘打

2018-04-14 23:19

SBL／彭俊諺15分退金酒 璞園準決賽率先聽牌

2018-04-14 21:00

路跑／馬拉松選手倒地久等醫護 主辦單位被砲轟

2018-04-15 12:32

路跑／葫蘆墩全國馬拉松開跑 路經花博展區享美景

2018-04-15 12:11

桌球／不敵匈牙利組合 台桌球新星組合克羅埃西亞摘銀

2018-04-14 22:45

中職／藍寅倫敲2分砲 獅拿暴力猿沒轍

2018-04-14 23:15

MLB／打線被封鎖 大都會9連勝被釀酒人終結

2018-04-15 11:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top