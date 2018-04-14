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合球／中華小將發威 單日勇奪U16、U19雙金

2018-04-14 19:38聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

2018年第3屆亞洲19歲暨16歲級四人制合球錦標賽今天在中大壢中舉行最後一天雙籃賽賽程，中華小將上午的預賽先擊敗馬來西亞隊挺進冠軍戰，傍晚進行的最終戰在滿場觀眾熱情加油聲及見證下，中華隊發揮團隊的默契配合，最終U16以21：7扳倒泰國隊，U19以20：5懸殊比數擊敗大陸隊，單日為台灣拿下雙籃項目2面金牌。

U16雙籃冠軍戰，中華隊對上平均身高170公分以上的勁敵泰國隊，毫無畏懼身材劣勢的中華小將經過上午預賽的洗禮後，重新調整團隊進攻節奏，靠著鍾榮昌與潘昱萍、蔡佩芸的雙人掩護下，多次以近身切入上籃、爭搶籃板，最終就以21：7收下冠軍。

鍾榮昌說：「預賽第一天時曾經對上泰國隊，那時候就知道身高會是我們非常需要克服的一點。今天雙籃冠軍賽找回了球感，隊友之間也抓到導球的默契，能在台灣贏得冠軍，真的非常開心。」

今天壓軸登場的U19雙籃冠軍戰中華隊對上勁敵大陸隊，氣勢如虹的中華隊選手發揮「快、穩、準」，儘管大陸隊陣中兩名女性球員王思穎及馬嬌靠著180公分的身高優勢，頻頻阻擋中華隊進攻節奏，萬芳高中林聖傑及榮晨皓雙峰進攻下衝破防守上籃得分、快攻在本場次為中華隊獲得8分，最後一擊由林曨進射得分，終場以比20：5懸殊比數獲勝，完成雙籃項目3連霸。

上屆獲得三冠王的林聖傑賽後表示，隊友們彼此互相鼓勵，這段時間的練習也創造了絕佳的默契，不管要球或搶籃板，隊友們都使盡全力。明天的單籃項目也有信心中華隊也能拿下冠軍。

U19總教練楊家鑫則說：「在預賽時中華隊僅贏大陸隊2分，因此上午對馬來西亞刻意讓中華隊改以1對1嚴密防守策略，主要是希望能提早適應下午面對身材高大的大陸隊，選手在賽中很努力地達成戰術指令，透過嚴密防守來破壞大陸隊投籃節奏，讓男生來協助搶奪籃板，爭取投籃及罰球機會，也恭喜中華隊一日雙金，接下來單籃賽事仍要持續努力。」

U19中華隊在雙籃項目寫下3連霸。圖／中華合球協會提供
U19中華隊在雙籃項目寫下3連霸。圖／中華合球協會提供
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U16中華小將力退泰國隊摘冠。圖／中華合球協會提供
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