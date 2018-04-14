國中棒球聯賽／陳志杰飆10K完封 新明與二重爭冠

2018-04-14 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



新明國中陳志杰5局飆10K完封鶴聲國中。 圖／學生棒聯提供 分享 facebook

國中棒球聯賽硬式組今天在嘉義進行4強賽，桃園市新明國中靠陳志杰投出5局10K完封勝，率隊以9：0完封屏東縣鶴聲國中，相隔5年再闖硬式組冠軍賽，明天將與新北市二重國中爭冠。

新明國中在4強賽對上屏東縣鶴聲國中，陳志杰完投5局，只被敲3支安打，飆10次三振，加上打線有所發揮，新明終場以9：0完封對手，繼101學年度後，再次拿到冠軍賽門票，明天要力拚隊史在硬式組賽事的第3冠。

二重國中楊正宇5局強力後援，助隊闖進冠軍賽。圖／學生棒聯提供 分享 facebook

另一場4強賽由新北市二重國中對上台中市中山國中，二重兩任投手林旺熙、楊正宇精采壓制，助隊以2：1守住勝利，隊史第2度闖進硬式組冠軍賽，明天將與桃園市新明國中爭冠。

林旺熙先發2局，被敲出2支安打，沒有失分，楊正宇第3局起接替登板，後援5局僅失1分，成功封鎖中山攻勢，替球隊守下勝利。二重總教練邱仕騰表示：「林旺熙其實表現不錯，但他投球的感覺有點『挫』，所以就讓楊正宇上場接手投球，他投得不錯，今天有100分的表現。」

用強力後援表現助隊闖進冠軍賽，楊正宇透露，自己一直有準備上場，登板時保持平常心，「對決中山的策略就是投給他們打，讓守備的隊友一起抓出局數。」而二重打線在2局下靠林旺熙、劉凱彧的2支連續攻下致勝2分。