謝國城少棒／單局5連轟、單場9轟 桃園市搶首勝

2018-04-14 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



高聖安（右）、施宏育4局合力完封新竹市隊，沒有被敲出安打。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

107年謝國城盃全國少棒賽今天開戰，桃園市首戰就展開超猛火力，單場掃出9發全壘打，包括5局上的「5連轟」，同時兩任投手高聖安、施宏育沒有被敲出安打，提前4局以11：0轟退新竹市隊。

桃園市隊在這次謝國城盃由龜山國小代表，龜山曾在去年初富邦盃少棒賽有過單場8轟演出，6戰合計揮出28支全壘打，儘管去年起少棒禁用彈性佳的合成球棒，但龜山砲火不受影響，單場9轟再寫新高。

今天桃園市隊的9發全壘打都集中在前5棒，開路先鋒潘詳淯一開賽就開砲，之後王彥恩、潘宇翔「背靠背」開轟。3局上潘詳淯率先上場又擊出全壘打，接著林維恩、王彥恩、潘宇翔、黃睿緯都跟進，單局連5棒開轟。

第4局王彥恩再補上一支3分砲，個人連續3打席全壘打。全隊在4局的比賽中共敲14支安打，拿下的11分全部來自全壘打。總教練李政達說：「前幾棒的打擊調整得不錯，但後段棒次的掌握還沒有這麼好。」

桃園市王彥恩單場3打數都敲全壘打。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

王彥恩單場3打席都敲全壘打，但是不是生涯首度單場3響砲？他笑說：「忘記了。」王彥恩也透露，自己最近狀況不錯，「教練跟我說，打到甜蜜點就好，不要想太多。」然而他在這次賽事沒預設要敲幾轟，笑說目標是奪冠後「打到美國（LLB世界賽）。」

投手方面，高聖安今天先發先發3局，僅讓1名打者因保送上壘，送出5次三振，之後施宏育接手1局讓打者3上3下，全場沒讓對手擊出安打，李政達提到：「今天有打擊做後盾，他們投起來就比較輕鬆。」

高聖安提到，自己先前都是以後援為主，今天被排先發也不緊張，「投完前3局的時候，自己有發現沒被打安打（1保送）。」這也是他在正式比賽第一次有如此表現，但他提到：「自己今天壞球還是太多了，不然就有機會完投。」