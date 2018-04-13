中職／中信兄弟狂攻取分 打到富邦野手出來投

2018-04-13 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



中信兄弟先發投手賽格威今晚在隊友火力支援下，終於拿到轉檯後的首場勝投。 報系資料照／記者楊萬雲攝影 分享 facebook

中信兄弟隊洋投賽格威，終於拿到轉檯後的首場勝投，兄弟今晚火力大放送，全場擊出23支安打，以19：2擊敗富邦悍將隊，中止3連敗，悍將隊則吞下4連敗。

今晚首局兄弟就打了9人次，王勝偉、周思齊擊出二壘打，張志豪、彭政閔、陳子豪敲安，單局拿5分奠定勝基；3局下兄弟又攻下4分，4局下打了12人次，單局8安加對手失誤，豪取8分。

兄弟猛攻，讓悍將隊牛棚負擔增大，為了保留戰力，8局下派野手陳凱倫接替投球，面對6人次、被敲3支安打，再掉兩分。

賽格威去年效力猿隊，單季拿到16勝（5敗），今年轉到兄弟，前3次先發、吞兩敗，共投15局、失15分，隊友在他投球時，幫忙打回11分。

賽格威今晚在隊友火力支援下，投得輕鬆愜意，投完6局退場，被擊出6支安打、失兩分，也是個人轉檯後的首場優質先發。

此戰周思齊擊出5支安打，追平個人單場最多安紀錄，彭政閔也有4安的表現，「恰恰」前一次單場4安，已是2014年10月3日的歷史，在澄清湖棒球場對戰義大犀牛隊。

兄弟此戰安打、得分都是中職本季新高；今晚之前，單場最多安打紀錄原為17支，由富邦悍將、猿隊共同保持，單場最多得16分則是猿隊在3月29日對悍將隊打出。