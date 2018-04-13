中職／中信兄弟火力放送 5局打完已敲19安

相關新聞
棒球／棒協審查會員 只有1686人通過2018-04-13 19:00
棒球／亞運移訓26人名單 5月14日提出2018-04-13 16:44
中職／許基宏二軍連3戰開轟 回一軍仍是未知數2018-04-13 16:14
中職／潘武雄千安 蘇智傑再見轟按「讚」2018-04-13 00:37
中職／千安百轟史上第14人 潘武雄：從沒想過2018-04-12 22:33
中職／潘武雄達成千安里程碑 蘇智傑贊助再見轟2018-04-12 21:58
國中棒球聯賽／民和逆轉成德 暌違17年再闖8強2018-04-12 20:04
中職／金控大戰3連戰 悍將黃亦志本季首先發2018-04-12 18:34
棒球／三級選拔賽本周開打 16隊爭LLB少棒代表權2018-04-12 18:27
棒球／甲組春季聯賽開打 35隊與賽破紀錄2018-04-12 18:12
棒球／棒協新任理事長 4月下旬參選登記2018-04-12 16:36
韓職／遭李海昌砲轟 王維中：像歡迎我來南韓2018-04-12 16:31
日職／大谷當紅、藤浪失控 同梯強投不同命！2018-04-12 07:00
中職／中信若再輸1場 史耐德將寫不名譽紀錄2018-04-12 07:00
中職／攻擊型捕手難能可貴 仍需兼顧配球及守備2018-04-11 07:00
日職／陽岱鋼受傷牽動戰績 巨人很難爬出谷底2018-04-10 07:00
日職／菅野狂失分、菊池持續猛 最強投手兩樣情2018-04-09 07:00
中職／潘威倫最佳接班人 江辰晏將成本土王牌2018-04-04 07:00
中職／新球季比賽時間縮短 和好球帶放寬有關？2018-04-03 07:00
日職／岡本和真大爆發 阿部將被迫提早世代交替2018-04-03 07:00
日職／上原、澤村聯手出擊 巨人坐收超大禮2018-04-02 07:00
看新莊改造再看天母球場 台北市是職棒沙漠？2018-03-30 07:00
日職／墊底軍團出現利多 大逆襲不是夢2018-03-29 07:00
中職／電視轉播大戰 小心球迷流失2018-03-29 07:00
中職／選秀落榜生又如何 吳桀睿英雄不怕出身低2018-03-27 21:58
日職／西武兩大新星崛起 豪打軍團將成大黑馬2018-03-26 07:00
中華職棒29年 完整賽程表2018-03-23 11:07
季前分析／富邦拚首冠 球星調度是最大考驗2018-03-23 07:00
季前分析／多年不知冠軍滋味 獅子軍要逆境突圍2018-03-22 07:00
季前分析／中信新秀打天下 養成重於戰績2018-03-21 07:00
日職／曾獲一朗好評 混血王子搶進開幕戰先發2018-03-20 07:00
季前分析／桃猿劍指二連霸 關鍵人物是三洋投2018-03-20 07:00
日職／大膽釋出村田修一 巨人豪賭岡本和真2018-03-19 07:00
中職／日投顯學成過去式 眾多好手讓人回憶2018-03-15 07:00
日職／只打桃猿又住院 清宮跟大谷翔平比慘2018-03-14 07:00
中職／一朗快樂回水手 台灣老將何時能有春天？2018-03-14 07:00
熱門文章
NBA／台灣人當林書豪老闆 蔡崇信正式入主籃網2018-04-13 09:07
NBA／美運彩奪冠賠率 76人高居第五2018-04-13 09:20
MLB／大谷秀腳程敲首支三壘安 天使5連勝2018-04-13 10:31
MLB／大谷跑速驚人 教頭誇奠定勝負的一棒2018-04-13 13:40
春訓、例行賽差很大 專家早預期大谷翔平能成功2018-04-13 07:00
MLB／大谷翔平想要多上場？天使教頭：夠多了2018-04-13 11:32
季後賽第一輪爆冷預測：公鹿最可能演出大逆襲2018-04-13 07:00
NBA╱布萊恩點名 MVP挑哈登、最佳教練選爵士2018-04-13 16:55
NBA／新賽季將有新球風 林書豪盼續當籃網領袖2018-04-13 08:49
MLB／大谷成下一個貝比魯斯？魯斯家族：還久2018-04-13 07:07
MLB／谷酸變谷粉 美專欄作家猛誇大谷的好2018-04-13 13:25
外資金童蔡崇信加入阿里月領2千 老婆說他瘋了2018-04-13 15:51
金塊太依賴約柯奇 輸掉生死鬥賠上球季2018-04-13 07:00
MLB／林子偉替補選到保送 波瑟羅領紅襪勝洋基2018-04-13 11:12
MLB／小4學生翹課看小熊比賽 撞見翹班的校長2018-04-13 08:05
MLB／超會圈粉 大谷翔平親送球棒給小男孩2018-04-13 10:52
SBL／直落4遭富邦橫掃 呂政儒：很不甘心2018-04-12 21:27
NBA／季後賽保守用兵 騎士主帥推10人輪替2018-04-13 11:36
NBA／1天內2教頭遭開除 佛蓋爾丟魔術帥位2018-04-13 14:47
NBA／阿里巴巴副主席 蔡崇信收購籃網49%股權2018-04-13 09:48
NBA／季後賽「狼」來了 維金斯：桑德斯會驕傲2018-04-13 00:33
MLB／小熊貝茲甩棒不跑壘 海盜教頭：不尊重比賽2018-04-13 08:03
MLB／首度實戰！陳偉殷延長春訓3局很完美2018-04-13 08:16
NBA／不指望柯瑞首輪歸隊 柯爾喊話二連霸2018-04-13 12:10
NBA／理查森憶勇士老八傳奇 肯定灌籃大賽創意2018-04-13 12:37
NBA╱最勤奮的男人 麥凱倫三連霸跑動總距離2018-04-13 18:10
NBA／馬雲譽最棒CFO 蔡崇信買籃網屬個人投資2018-04-13 10:50
NBA／湖人重大休賽季 鮑爾不在乎超級球星降臨2018-04-13 10:51
NBA╱相信過程？ 理查森揭露76人重建秘辛2018-04-13 18:30
JHBL／宿敵對決 懷生挑戰永仁連霸2018-04-12 21:20
NBA／籃網仍是潛力股 台灣人入主華人商機無限2018-04-13 10:17
SBL／金酒扳平璞園 系列賽至少打6場2018-04-12 23:18
MLB／甘莫歸隊不影響一朗 水手打算帶5外野手2018-04-13 09:51
中職／千安百轟史上第14人 潘武雄：從沒想過2018-04-12 22:33
中職／潘武雄達成千安里程碑 蘇智傑贊助再見轟2018-04-12 21:58
NBA╱少了柯瑞想贏馬刺 勇士還有3大武器2018-04-13 17:45
SBL／「下剋上」專業戶 富邦橫掃裕隆闖冠軍賽2018-04-13 00:27
中職／許基宏二軍連3戰開轟 回一軍仍是未知數2018-04-13 16:14
中職／潘武雄千安 蘇智傑再見轟按「讚」2018-04-13 00:37
MLB／馬林魚持續墊底 陳偉殷將投復健賽2018-04-12 23:26
留言