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中職／中信兄弟火力放送 5局打完已敲19安

2018-04-13 20:40聯合報 記者婁靖平╱即時報導

中信兄弟隊今晚在洲際棒球場出戰富邦悍將隊，首局王勝偉就擊出二壘安打。 報系資料照...
中信兄弟隊今晚在洲際棒球場出戰富邦悍將隊，首局王勝偉就擊出二壘安打。 報系資料照／記者陳正興攝影
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中信兄弟隊今晚在洲際棒球場出戰富邦悍將隊，5局打完已敲出19支安打，狂取17分，安打、得分數都是中職本季新高紀錄。

前4局，兄弟有3個半局打了一輪（以上），首局王勝偉、周思齊擊出二壘打，張志豪、彭政閔、陳子豪敲安，單局拿5分。

3局下兄弟再打一輪，彭政閔、陳子豪、王威晨、王勝偉、周思齊相繼敲安，又攻下4分。

打出手感的兄弟，4局下又打了12人次，單局8支安打加對手失誤，豪取8分。

中職本季單場最多安打紀錄原為17支，由富邦悍將、猿隊共同保持，單場最多得16分則是猿隊在3月29日對悍將隊打出。

富邦悍將周思齊

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