中職／武神千安 蘇智傑再見轟按「讚」

2018-04-13 00:37 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ／綜合報導



統一獅隊潘武雄昨天達成千安，球隊也逆轉勝。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

統一獅隊在九局下、兩人出局後上演逆轉秀，潘武雄用個人生涯千安助隊追平比數，蘇智傑隨後擊出再見全壘打，獅隊九比七擊敗富邦悍將隊，拿下四連勝。

中職戰績 分享 facebook 獅隊先發洋投瑞安，前兩場先發共投十二局，沒有保送，但昨晚找不到準星，首局投出兩次四壞球保送，二局更投出三次保送。

這個半局，悍將隊再以胡金龍安打、林益全二壘打、高國麟三壘打攻下五分；三局上，瑞安還是找不到好球帶，除了隊友守備失誤，又對李宗賢投出保送，再被陳品捷敲安失分，投完三局提前退場。

獅隊一路追分，潘武雄在五局轟出兩分砲，九局下則在吳桀睿二壘打後，再補上二壘打，送回追平分，「我知道這個打擊很重要，不想輸給他們，只想把球打出去」。

潘武雄成為中職史上第十四位千安百轟、第廿二位千安的球員，比賽因此暫停，讓他的老婆和兒子上場獻花，「Take」說：「很感謝老婆讓我無後顧之憂，妳辛苦了。」

首局轟出兩分砲的蘇智傑，在潘武雄完成千安後，用單場雙響的再見全壘打共襄盛舉，他說：「看到學長完成千安很感動，想著一定要拿下這場勝利。」

蘇智傑中職生涯第三次單場雙轟、首度擊出再見全壘打，獲選此戰ＭＶＰ，賽後他把獎座和潘武雄共享，潘感性地說：「從進職棒第一天起，沒想過會達成這個目標，謝謝你們的陪伴。」