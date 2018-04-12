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中職／千安百轟史上第14人 潘武雄：進職棒沒想過

中職／千安百轟史上第14人 潘武雄：進職棒沒想過

2018-04-12 22:33聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

統一獅隊老將潘武雄今晚在對上富邦悍將隊之戰，5局下先轟出2分砲，9局下再用生涯第...
統一獅隊老將潘武雄今晚在對上富邦悍將隊之戰，5局下先轟出2分砲，9局下再用生涯第1000支安打敲回追平分，成為中職史上第14位達成生涯「千安百轟」里程碑的打者。 中央社
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統一獅隊37歲老將潘武雄拚到職棒生涯第13年，今晚在對上富邦悍將隊之戰，5局下先轟出2分砲，9局下再用生涯第1000支安打敲回追平分，成為中職史上第14位達成生涯「千安百轟」里程碑的打者。

潘武雄去年9月29日敲出生涯百轟，是中職史上第18人。而他今天賽前累積105發全壘打、998支安打，前兩打席沒表現，5局下從悍將隊洋投羅力手中敲出右外野兩分砲，生涯千安「聽牌」，也幫球隊將比數追成5：7。

9局下獅隊還以1分差落後，潘武雄在2出局二壘有人時，從張耿豪手中掃出直擊左外野全壘打牆的二壘打，替球隊送回追平分，同時生涯千安達陣，是中職史上第22人，在場邊見證的老婆和兒子都上場獻花祝賀。

比賽短暫中斷後恢復進行，接著上場的蘇智傑揮出右外野再見2分砲，替獅隊打下勝利，讓學長的紀錄之夜有了美好結尾，賽後蘇智傑也將自己的單場MVP獎座獻給潘武雄。

潘武雄單場雙安達成生涯千安百轟里程碑，他透露：「其實身體調整得沒有很好，但我盡我的全力，表現給你們看。」而9局下的重要一擊，潘武雄說：「我知道這個打席很重要，我不想輸給他們（富邦），我只想把球打出去。」

在中職打了13年完成千安，潘武雄表示：「其實在我進職棒的第一天，沒有想過我會達成這個目標。」他除了感謝球迷的陪伴，也向妻子溫情告白，「感謝我的老婆，讓我沒後顧之憂打拚，妳辛苦了。」

潘武雄中職

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