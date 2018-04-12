棒球／三級選拔賽本周開打 16隊爭LLB少棒代表權

2018-04-12 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



三級選拔賽本周開打，共有16支縣市代表隊參賽，共同角逐世界少棒聯盟（LLB）少棒賽中華隊代表權， 聯合報系資料照 分享 facebook

國內三級棒球年度選拔賽本月起陸續展開，14日由謝國城盃全國少棒賽打頭陣，共有16支縣市代表隊參賽，共同角逐世界少棒聯盟（LLB）少棒賽中華隊代表權，今年少棒、青少棒各有3個選拔賽登場。

目前國內少棒每年有3個選拔賽，今年謝國城盃於4月14日至20日在台北青年公園棒球場及新生公園棒球場舉行，16隊參賽與2016年並列歷來最多，其中雲林縣首度參賽，奪冠隊伍將取得2018年LLB亞太區少棒賽代表權。

TOTO盃少棒賽接著在4月28日至5月6日登場，奪冠隊伍取得中華隊代表權，參與2018年美國小馬聯盟（PONY）野馬級（11－12歲組）亞太區少棒錦標賽。

5月21日壓軸登場的則是華南金控盃少棒賽，冠軍隊將取得中華隊組訓權，組代表隊參與7月底在台灣舉行的亞洲少棒錦標賽。

而國中棒球聯賽硬式組賽事目前在嘉義熱戰，冠軍預計在15日出爐，謝國城盃青少棒賽接著在4月23日開打，各縣市代表隊爭取2018年LLB亞太區次青少棒錦標賽代表權；小馬聯盟亞太區青少棒錦標賽國內選拔賽則預計5月10日開打。

至於今年U15世界青少棒錦標賽訂於8月10日至19日在巴拿馬舉行，國內選拔賽華南金控盃青少棒賽預計6月登場。青棒兩場選拔賽則在5月陸續舉行。