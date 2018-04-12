棒球／甲組春季聯賽開打 35隊與賽破紀錄

2018-04-12 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



包含新加入的台中台灣人壽棒球隊在內，今年全國成棒甲組春季聯賽有破紀錄的35隊參加。 聯合報系資料照 分享 facebook

107年全國成棒甲組春季聯賽已自10日起開打，今年有破紀錄的35隊參加，新加入的球隊除了台中台灣人壽隊，另有中信金融管理學院及南華大學，冠軍預定5月13日出爐。

春季聯賽在1978年4月首度舉辦，當時國內有11支成棒隊，必須先參加「甲組成棒資格賽」，取得前7名的球隊，才能參加甲組聯賽。

這項比賽前3年名稱為「 全國成棒甲組春季選拔賽」，之後改為「全國成棒甲組選拔賽」，1983年改成「中正杯成棒賽」，1991年起至今沿用「全國成棒甲組春季聯賽」。

春季聯賽參賽隊在2015年首度突破30隊（31），隔年增為33隊參賽，去年則有34隊取得甲組資格參加，創史上參賽隊數最多紀錄。

國訓中心去年分為藍、白隊參賽，今年球隊雖解散，但也新增3隊，參賽隊數再改寫紀錄，預賽分為5組，分別在高雄國慶青埔、立德、台體大、稻江學院、嘉義縣等地開打，明天將首度到天母棒球場舉行，上午9時萬能科大出戰台北市大、下午1時輔仁大學出戰美孚巨人。

今年春季聯賽預賽A組前4及另4組的前兩名，可先取得複賽資格，預賽排名在後的12隊另進行資格賽，再取4隊，晉級5月7日起的單淘汰複賽。

8強賽5月11日登場，12日進行4強賽，冠軍戰預定13日下午1時在台體大棒球場舉行；去年甲組春季聯賽冠軍由合作金庫拿下。

107年春季聯賽預賽分組如下：

A組台中運動家、崇越隼鷹、台灣電力、台南市、合作金庫、台北興富發、新北市、台東綺麗珊瑚、 桃園航空城、台中台壽保、宜蘭綺麗珊瑚。

B組輔仁大學、美孚巨人、萬能科大、台北市大、開南大學、台灣啤酒。

C組富邦公牛、志豪鍋爐、吳鳳科大、嘉義市、稻江學院、大同學院。

D組康寧大學、遠東科大、中華醫大、嘉南藥大、長榮大學、南華大學。

E組台東大學、美和科大、義守大學、高雄大學、中信學院、高苑科大。