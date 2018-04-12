棒球／棒協新任理事長 4月下旬參選登記

2018-04-12 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



中華棒球協會改選作業進入最後階段，明天將召開理監事會議，討論新會員的通過，而新任理事長候選人，預定4月下旬開放登記。

中華棒協明天理監事主要任務為通過新會員加入，及理事長選舉辦法修改，若無意外，都可順利過關，之後開始進行改選準備，並在4月下旬開放有意參選理事長的人選登記。

依照目前規畫，棒協理、監事及理事長改選，可在5月中旬前完成投票，新任理、監事及理事長產生後，再依照人團法規定，召開新任理監事會議，選出常務理監事及副理事長，報准內政部登記。