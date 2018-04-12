韓職／遭李海昌砲轟 王維中笑稱：歡迎來南韓

2018-04-12 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



韓職NC恐龍隊台灣左投王維中昨第4度先發，對KT巫師隊主投5局失5分（3分自責分），吞下韓職生涯首敗，NC恐龍隊終場以4：12輸球，苦吞5連敗，王維中賽後也為這樣的結果表達歉意。

王維赴韓職的前3場出賽都是優質先發，分別對LG雙子隊投7局失1分、對樂天巨人隊投6局失2分，拿下2連勝，之後對三星獅隊主投8局失1分無關勝敗。韓媒指出，他不僅NC恐龍隊的王牌，也是全聯盟最有威脅性的投手之一。

但王維中昨天的表現受守備拖累，前2局沒失分，第3局隊友發生3次失誤，讓他失掉2分非自責分，合計以117球投完5局，在球隊以4：5落後時退場，之後牛棚大崩盤，讓NC恐龍隊以慘敗收場，王維中說：「大家都盡力了，但結果不是很好，對不起。」

王維中失掉的5分包括在第4局被李海昌轟陽春砲，是他赴韓職後挨的首轟，王維中笑說：「那支全壘打就好像在跟我說『歡迎來到南韓。』在美國的時候，當大聯盟菜鳥被打全壘打，就會有人對我說『歡迎來到大聯盟。』」