中職／獅隊郭阜林首轟慢了點 趕進度敲雙響砲

2018-04-12 00:31 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／綜合報導



郭阜林。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

延續前一場的好手感，統一獅隊郭阜林昨天火力再加溫，單場轟出兩發兩分全壘打、貢獻五分打點，率隊在台南主場以六比二擊敗富邦悍將隊，郭阜林連兩戰開轟獲選單場ＭＶＰ。

郭阜林今年在季前官辦熱身賽轟出三支全壘打，展現凶猛砲火，但開季稍稍降溫，首轟直到第三周（八日）才出爐，但本周首戰繼續趕進度。

昨天他先在二局下對前隊友布魯斯開砲，替球隊打下領先，八局下又從悍將隊終結者張耿豪手中揮全壘打，兩轟都是兩分砲，另外在四局下擊出一壘界外飛球，讓三壘上的蘇智傑衝回保險分。單場四支三、五分打點，近兩戰累積三轟。

連兩戰奪單場ＭＶＰ，郭阜林把昨天的好表現歸功隊友，「謝謝（陳）鏞基、（蘇）智傑，如果沒有他們先上壘、沒有那個關鍵跑壘，我也不會有那麼多打點替球隊貢獻。」

獅隊先發洋投羅里奇來台後前兩戰都繳優質先發演出，但勝場還未開胡、吞一敗。昨天再繳六局失兩分好投，面對悍將隊「鑽石打線」只被敲四支安打，失分來自林益全的兩分砲，首勝總算入袋。

去年季末擔任獅隊終結者的廿二歲投手陳韻文，今年因右肩不適，開季從二軍出發，直到昨天才首登一軍，八局上登板連飆兩Ｋ，拿下本季首次中繼成功。

悍將隊今年網羅前兩年效力於獅隊的洋投布魯斯，昨首度上演「對戰老東家」戲碼，布魯斯同樣投出優質先發，投六局失三分，等不到隊友火力支援，吞下本季首敗。