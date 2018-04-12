韓職／拚第三勝失利 王維中吞首敗

2018-04-12 00:31 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／綜合報導



王維中。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

王維中在韓職ＮＣ恐龍隊本季第四度登板，昨天在主場馬山棒球場對戰ＫＴ巫師隊，但只投五局、失五分（三分責失），挑戰個人本季第三勝失利，恐龍隊牛棚也崩盤，終場以四比十二吞下五連敗，王維中吞韓職生涯首敗。

王維中前三場出賽都是優質先發，拿兩勝，共投廿一局聯盟最多，防禦率一點七一則排第三。但昨天投五局，被敲十支安打，另有三次保送和兩次三振，防禦率升至二點四二。

王維中前兩局都用雙殺化解得點圈有人的危機，但第三局隊友守備不捧場，單局發生三次失誤，讓巫師隊搶下兩分追平比數。四局上王維中再被首名打者李海昌掃出陽春砲，是他在韓職首度挨轟。

儘管恐龍隊在四局下靠接連兩支全壘打超前比數，但王維中投到第五局用球數破百，在兩出局後被連敲長打丟兩分，讓出領先優勢，投完五局在球隊四比五落後時退場。

昨天王維中用了一一七球是本季單場新高，其中有七十五顆好球，直球五十二球，滑球、卡特球用了四十五顆，再搭配變速球、二縫線和曲球，轉播測得最快球速一五二公里。

王維中三度與巫師隊十八歲「大物」新秀姜白虎對決，首打席被揮出內野安打，第二打席讓他擊出深遠飛球出局，第三次碰頭則投出保送；王維中退場後，姜白虎六局上從斐宰煥手中轟出陽春砲，本季出賽十五場累積五發全壘打。