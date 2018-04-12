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日職／大谷當紅、藤浪失控 同梯強投不同命！

2018-04-12 07:00Hiyan

開季打完10場比賽之後，阪神虎隊戰績6勝4敗，昨天擠下廣島鯉魚，單獨坐上中央聯盟第一。不過阪神教練團以及球迷卻無法完全開心起來，主要原因還是出在藤浪晉太郎的狀況。

今年是藤浪晉太郎背水一戰的一年，不過他目前先發出賽2場，防禦率高達5.59，雖然沒有勝投進帳，但也很幸運地沒有吞下任何敗投。印象分數極低主要來自於控球荒腔走板的老毛病經過春訓之後還是沒有改善。尤其是容易在一局之間突然大走調，更是讓教練團在休息室內無法預測他的狀況。

阪神虎在2012第一輪選秀中抽到藤浪晉太郎，但他從2015球季之後就開始走下坡，...
阪神虎在2012第一輪選秀中抽到藤浪晉太郎，但他從2015球季之後就開始走下坡，當年在第一輪被火腿指名的大谷翔平則是轉戰美國職棒後一鳴驚人。 聯合報系資料照片
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以首戰對巨人來說，雖然藤浪在第三局失掉2分，不過四局、五局都無風無浪平安度過，到了第六局卻又突然走樣，被岡本和真擊出安打之後連續投出3個四壞球保送，而且是完全無法進好球帶。逼得監督金本知憲只好換投，卻為時已晚，種下被逆轉的敗因。賽後金本無奈地說：「藤浪的換投時機，真的很困難！」

藤浪4月6日二度先發對中日，隊友糸井嘉男一局下擊出全壘打為他取得領先，但他狀況依舊沒有把握機會，五局上滿壘投出保送擠回1分被追平之後，金本再也無法忍耐立即決定換投。這次藤浪晉太郎連5局都沒有辦法撐過去，更加狼狽。

針對藤浪晉太郎的換投時機，也引起不同意見。金本認為，他不是一個投到90球就要換掉的投手，傾向站在長遠的角度幫助他復活。而另外一派聲音則認為，以首戰來說，應該「見好就收」，先讓他拿到久違的勝投恢復信心之後再說。

儘管本週他再度獲得機會，預計於週末對戰養樂多燕子，不過教練團已經對他下達最後通牒，如果投球內容持續無法贏得教練團信任，機會可能已經不會太多。另外一個原因是後面有好幾個年輕投手正在虎視眈眈先發的位子，包括才木浩人、岩貞祐太等人。

多數球評皆認為阪神今年想要拿到優勝，藤浪晉太郎的復活是不可或缺的條件。阪神教練團除了很清楚這一點，藤浪是阪神2012年選秀會經過4球團在第一指名抽籤競爭之後才好不容易獲得的投手；加上他今年不過才23歲，未來還是阪神必須要倚重的投手，因此仍願意花時間耐心等待。

火腿當年在已知大谷翔平遲早會挑戰大聯盟的情況下，仍然決定與他簽約。 記者雷光涵/...
火腿當年在已知大谷翔平遲早會挑戰大聯盟的情況下，仍然決定與他簽約。 記者雷光涵/攝影
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尤其對照同期進職棒，已經赴美國大聯盟發展並且以「二刀流」之姿發光發熱的大谷翔平，藤浪晉太郎如今的處境更是顯得落寞。大谷翔平上周不但連3戰開轟，擔任投手也以7局12次奪三振、無失分拿下勝投，優異的投打表現讓他獲選美聯單周最佳球員，轉戰MLB踏出成功第一步。而藤浪從2016年起陷入低迷，已經連續兩年遭到減薪，兩人的差距也愈拉愈遠。如今藤浪面臨的不僅是先發保衛戰，甚至是一軍生存的重要關卡。藤浪本週即將對上的養樂多，是他去年球季首戰的對手，那場比賽因為他的觸身球連發導致比賽引發一場亂鬪，多人被驅逐出場及罰款。再度交手，這也是另外一個話題。

阪神虎大谷翔平

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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