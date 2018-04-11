國中棒球聯賽／林訢緯完投又敲場內轟 大仁闖16強

2018-04-11 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



大仁國中林訢緯。圖／取自學生棒聯粉絲團 分享 facebook

國中聯賽硬式組全國賽今天在嘉義展開36強複賽，高雄市大仁國中對上嘉義市民生國中之戰，林訢緯完投5局還揮出3分打點場內全壘打，包辦勝投和勝利打點，助大仁提前5局以11：1勝出，挺進16強。

林訢緯今天獨撐5局，僅讓對手揮出3支安打，送出5次三振，在首局失掉唯一1分，封鎖對手。而大仁打線在3局上先靠胡耀恩的二壘打和余諺誠安打追平比數，擔任第5棒的林訢緯接著敲出中外野方向的場內全壘打，一棒送回3分助球隊超前比數。

之後大仁在第4局多添2分，5局上再灌進5分大局，包括胡耀恩的3分打點場內轟，提前打退對手。胡耀恩此戰4打數敲3安打，只差三壘打就能締造完全打擊，貢獻3分打點。大仁下一戰將碰上屏東縣鶴聲國中，爭取8強門票。

林訢緯平時在球隊以擔任投手和外野手為主，他說：「比較喜歡擔任投手，因為比較刺激。」而此戰以好投率球隊贏球，他歸功全隊打線有發揮，隊友也都很幫忙打下分數。

林訢緯一直對棒球很有興趣，在家人的要求下，國小成績維持水準，6年級下學期開始接觸棒球訓練，國中進入大仁國中棒球隊，林媽媽笑稱：「原本一為他會不適應，但他都沒有喊苦，很認真練習，一路上也都遇到很照顧他的教練。」

今年國中畢業後，林訢緯將前往日本高知中央高校就讀，他透露：「之前沒有想過可以到日本打球，很高興也很興奮，已經有大仁的學長在那裡了，他跟我說環境很好。」林訢緯未來也盼以打進日本職棒為目標。