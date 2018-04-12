中職／中信兄弟若再輸1場 史耐德將寫不名譽紀錄

中職新球季熱鬧開打，目前各隊都打了十幾場，其中，中信兄弟戰績3勝10敗、勝率僅0.231，其他3隊勝率都在5成以上，形成「3強1弱」局面，引發外界熱議。

嚴格來說，中信兄弟雖歷經「五虎將風波」，釋出主力球員蔣智賢、張正偉、陳鴻文、林煜清、林克謙，但整體實力不算太差。

中信兄弟隊「五虎將」風波雖已成過去，但對近期的戰績還是有相當程度的影響。 聯合報系資料照片 分享 facebook

野手方面，老將彭政閔、周思齊、王勝偉、陳江和，搭配中生代的張志豪、王峻杰，加上年輕小將王威晨、詹子賢、陳子豪，在二軍還有陳家駒、岳東華、潘志芳、許基宏待命，板凳深度雖不足，但先發陣容絕對不會太差。

投手部分，扣掉三洋投艾迪頓、萊福力、賽格威，有全聯盟最高薪土投鄭凱文，年輕一輩的陳琥、吳哲源、王鴻程、蔡齊哲，在二軍則有官大元、楊志龍、洪宸宇、彭識穎、陳柏豪，土投戰力雖不如其他3隊，但不算太糟的菜，就看怎麼炒。

今年中信兄弟團隊防禦率高達5.87，是全聯盟唯一破5的球隊，關鍵在於先發輪值壓制力不足，先發投手群防禦率高達6.08，其他3隊都在4以下，特別是先發土投，平均一場只能吃3局，造成牛棚沉重負擔，導致勝利組的鄭凱文、陳琥、吳哲源和王鴻程，比分大幅落後還要打卡上班，整個投手布局大亂。

目前中信兄弟第4、5號先發輪值為蔡齊哲、王則鈞，兩人先發合計成績為0勝3敗，防禦率11.57、被打擊率0.418、每局被上壘率2.91，若團隊投手布局力求更有效率，本土先發投手勢必要做調整。

蔡齊哲本季兩場先發分別只撐了4.2局和3.1局，都失掉5分，這會造成中信牛棚過重的負擔。 聯合報系資料昂益 分享 facebook

打線方面，比較令人驚訝的是陳子豪，本季打擊率僅0.211，僅1支長打，而且，從去年7月2日至今，跨季36場僅擊出1支全壘打，去年上半季50場他就狂敲18轟，長打火力差很大。

另外，去年新人王詹子賢，本季打擊率和陳子豪一樣都是0.211，上壘率也是0.211，38打席完全沒獲得保送，中信兄弟「雙子星」同時陷入低迷，對打線影響很大。若接下來陳子豪和詹子賢打擊火力復甦，中信兄弟打線絕對具有競爭力。

陳子豪近兩季都有非常穩定的打擊表現，長打火力也很不錯，但本季至今陷入嚴重低潮。 聯合報系資料照片 分享 facebook

另一點是，中信兄弟投手群非自責分多達16分，為全聯盟最多，遠高於桃猿的5分非責失，和統一獅的4分非責失，關鍵在於中信兄弟發生全聯盟最多的15次失誤。先發本土投手爆很大，部分主力打者陷入低潮，守備頻出漏洞，要贏球談何容易。

球季才剛開始，現在要論成敗還太早，但最重要的是，中信兄弟想要走什麼樣的球風？是像早期兄弟象強調「速度野球」和「防守野球」，玩細膩的小球戰術，還是像謝長亨執教中信兄弟大打「強攻牌」，有賴史耐德為首的外籍教練團定調。

中信兄弟今年球季後投打都出狀況，史耐德總教練面對的挑戰可能要比去年還要更高。 聯合報系資料照片 分享 facebook

最後提供一個數據，中信兄弟隊史總計有3任總教練，其中以吳復連帶兵勝率0.579最高，史耐德執教勝率0.431次之，謝長亨則是0.429，等於零差距。

如果以中職歷史來看，史上帶兵超過100場的外籍總教練總計8人，以前統一獅日籍教頭大石彌太郎的勝率0.605最佳，前俊國熊日籍教頭寺岡孝的0.430最差，換句話說，只要史總的中信兄弟再輸1場就會「取而代之」淪為最差，相信是他和球團所不樂見的。

中職史上帶兵超過百場的外籍教頭 教頭 國籍 所屬球隊 生涯帶兵戰績(勝-敗-和-勝率) 大石彌太郎 日本 統一獅 170-111-9-0.605 山根俊英 日本 兄弟象 164-111-5-0.596 中島輝士 日本 統一獅 104-87-2-0.545 大橋穰 日本 統一獅 76-81-10-0.484 宅和本司 日本 三商虎 113-135-8-0.456 田宮謙次郎 日本 味全龍 83-104-3-0.444 史耐德 美國 中信兄弟 56-74-3-0.431 寺岡孝 日本 俊國熊、味全龍 61-81-3-0.430







