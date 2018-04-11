中職／攻擊型捕手難能可貴 仍需兼顧配球及守備

去年的選秀狀元廖健富，今年至今已打出名副其實的身手，包含全壘打、打擊率及打點都居於領先，完美詮釋「攻擊型捕手」的評價。守備方面，盜壘阻殺率還有待加強，但整體守備還算沉穩。配球部分還不差，但有很多經驗狀況需要學習。改名後的林宥穎，在陣中仍是分攤蹲捕，但目前富邦的勝場都由他先發，配球及引導受到投手肯定。兩人分別以攻擊型及配球型捕手，都在開季搏得新聞版面。

Lamigo今年開幕就讓狀元郎廖健富蹲捕，他的表現可完美詮釋攻擊型捕手的評價，再增加經驗後會是不可多得的好捕手。 聯合報系資料照片 分享 facebook

中職早期捕手位置的考量較單純，以體型或單純球隊陣容考量。加上當時棒球細膩度較不足，因此常出現攻擊型捕手，其中最著名的就是有亞洲巨砲稱號的呂明賜。後來臨場反應及配球逐漸受重視，打擊與配球及守備開始平衡，出現如常常被比較的兄弟象隊洪一中及統一獅隊曾智偵。他們當時的臨場反應能力，是讓他們退役後都被球隊找去當總教練的關鍵，而他們打擊能力則屬於中段班。

但是實際上職棒越來越進步，就發現比賽不只是投、打、守的對決，捕手的功力更加受到關注。捕手被視為因為需要與投手配合，包含配球、調整等工作，還要練阻殺及反應，因此雖然被認為判斷球路及球速會優於其他野手，但打擊訓練較少比較不會被特別要求打擊。如葉君璋平均打擊率僅0.230，生涯僅6支全壘打，雙殺打跟長打沒差幾支。如果是其他野手這樣的成績，可能無法在職棒待太久，但是他打了16年，而且只要有國際賽就必定入選，最主要的原因他有不錯的配球及引導能力。反而像呂明賜、陳文賓等攻擊型捕手，因為捕手功力問題，後來都轉往其他位置發展。

前幾年的Lamigo，雖然陣中有林泓育這位攻擊型捕手，雖然配球偶有佳作，但因為守備較差，還曾發生單場被盜壘成功7次，還有4次失誤，後來就越來越少蹲捕。林泓育蹲捕當然會讓球隊打線火力最佳化，但捕手出身的總教練，終究還是選擇讓配球及守備都較優異的黃浩然擔任先發，捕手的功力還是首要抉擇。另外陳俊秀雖然曾是捕手，考量受傷因素就未讓他以捕手身分登場。

Lamigo陣中原本有林泓育(左)及陳俊秀(右)兩位攻擊型捕手，在諸多考量下，兩人分別轉向指定打擊及一壘手發展。 聯合報系資料照片 分享 facebook

富邦悍將雖然組成傲人的投打陣容，至今卻還是跌跌撞撞，不過在捕手環節卻意外受到重視。從鄭達鴻離隊後，就由林琨笙及方克偉分攤蹲捕工作，兩人配球及守備都還在水準之上，僅是邏輯上有所不同，因此各有擁護者。今年林琨笙改名林宥穎，配球狀態及引導功力似乎跟著改變，投球狀態復活的陳鴻文把勝利功勞也歸功於他。今年羅力面對統一獅，首戰5.2局被3轟，第二次卻是7局無安打，總教練就指出兩場差異在捕手。

有別於一般的攻擊型捕手，林宥穎(右)以配球及引導能力登上新聞版面，連投手都把功勞給他。 聯合報系資料照片 分享 facebook

捕手幫助投手及球隊的重要性很高，這或許也是為什麼喊了十幾年又是高志綱，換血換了5年，球隊依然讓他分攤一半場次的原因。不過畢竟不是每個人都有靈活的反應，因此還是有些教練會有另外一種考量，以其他方式輔助，去年就曾有統一讓洋將自己配球，中信兄弟由總教練在場邊配球等方式。

隨著打擊年的競逐，捕手的打擊能力似乎又再次受到重視。不過就如同旅外球員張進德曾經跟業餘球員宣導，捕手最重要的任務是守備、配球及指揮球隊的能力，如果能夠兼顧攻擊當然會更具優勢。目前廖健富、陳重羽等新生代捕手，被視為攻擊型捕手，配球及引導都還需要累積更多的經驗。所幸目前球團看起來會讓他們與其他捕手一同分攤本季，或許更能培養出最難能可貴，可兼顧配球及守備的攻擊型捕手。