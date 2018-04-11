親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
運動員轉職人生
路跑

大谷翔平光芒萬丈 天使「三大神獸」先後輝映

好天氣到周六 吳德榮：周日起接連兩鋒面

中職／攻擊型捕手難能可貴 仍需兼顧配球及守備

2018-04-11 07:00Tzuyi

去年的選秀狀元廖健富，今年至今已打出名副其實的身手，包含全壘打、打擊率及打點都居於領先，完美詮釋「攻擊型捕手」的評價。守備方面，盜壘阻殺率還有待加強，但整體守備還算沉穩。配球部分還不差，但有很多經驗狀況需要學習。改名後的林宥穎，在陣中仍是分攤蹲捕，但目前富邦的勝場都由他先發，配球及引導受到投手肯定。兩人分別以攻擊型及配球型捕手，都在開季搏得新聞版面。

Lamigo今年開幕就讓狀元郎廖健富蹲捕，他的表現可完美詮釋攻擊型捕手的評價，再...
Lamigo今年開幕就讓狀元郎廖健富蹲捕，他的表現可完美詮釋攻擊型捕手的評價，再增加經驗後會是不可多得的好捕手。 聯合報系資料照片
分享

中職早期捕手位置的考量較單純，以體型或單純球隊陣容考量。加上當時棒球細膩度較不足，因此常出現攻擊型捕手，其中最著名的就是有亞洲巨砲稱號的呂明賜。後來臨場反應及配球逐漸受重視，打擊與配球及守備開始平衡，出現如常常被比較的兄弟象隊洪一中及統一獅隊曾智偵。他們當時的臨場反應能力，是讓他們退役後都被球隊找去當總教練的關鍵，而他們打擊能力則屬於中段班。

但是實際上職棒越來越進步，就發現比賽不只是投、打、守的對決，捕手的功力更加受到關注。捕手被視為因為需要與投手配合，包含配球、調整等工作，還要練阻殺及反應，因此雖然被認為判斷球路及球速會優於其他野手，但打擊訓練較少比較不會被特別要求打擊。如葉君璋平均打擊率僅0.230，生涯僅6支全壘打，雙殺打跟長打沒差幾支。如果是其他野手這樣的成績，可能無法在職棒待太久，但是他打了16年，而且只要有國際賽就必定入選，最主要的原因他有不錯的配球及引導能力。反而像呂明賜、陳文賓等攻擊型捕手，因為捕手功力問題，後來都轉往其他位置發展。

前幾年的Lamigo，雖然陣中有林泓育這位攻擊型捕手，雖然配球偶有佳作，但因為守備較差，還曾發生單場被盜壘成功7次，還有4次失誤，後來就越來越少蹲捕。林泓育蹲捕當然會讓球隊打線火力最佳化，但捕手出身的總教練，終究還是選擇讓配球及守備都較優異的黃浩然擔任先發，捕手的功力還是首要抉擇。另外陳俊秀雖然曾是捕手，考量受傷因素就未讓他以捕手身分登場。

Lamigo陣中原本有林泓育(左)及陳俊秀(右)兩位攻擊型捕手，在諸多考量下，兩...
Lamigo陣中原本有林泓育(左)及陳俊秀(右)兩位攻擊型捕手，在諸多考量下，兩人分別轉向指定打擊及一壘手發展。 聯合報系資料照片
分享

富邦悍將雖然組成傲人的投打陣容，至今卻還是跌跌撞撞，不過在捕手環節卻意外受到重視。從鄭達鴻離隊後，就由林琨笙及方克偉分攤蹲捕工作，兩人配球及守備都還在水準之上，僅是邏輯上有所不同，因此各有擁護者。今年林琨笙改名林宥穎，配球狀態及引導功力似乎跟著改變，投球狀態復活的陳鴻文把勝利功勞也歸功於他。今年羅力面對統一獅，首戰5.2局被3轟，第二次卻是7局無安打，總教練就指出兩場差異在捕手。

有別於一般的攻擊型捕手，林宥穎(右)以配球及引導能力登上新聞版面，連投手都把功勞...
有別於一般的攻擊型捕手，林宥穎(右)以配球及引導能力登上新聞版面，連投手都把功勞給他。 聯合報系資料照片
分享

捕手幫助投手及球隊的重要性很高，這或許也是為什麼喊了十幾年又是高志綱，換血換了5年，球隊依然讓他分攤一半場次的原因。不過畢竟不是每個人都有靈活的反應，因此還是有些教練會有另外一種考量，以其他方式輔助，去年就曾有統一讓洋將自己配球，中信兄弟由總教練在場邊配球等方式。

隨著打擊年的競逐，捕手的打擊能力似乎又再次受到重視。不過就如同旅外球員張進德曾經跟業餘球員宣導，捕手最重要的任務是守備、配球及指揮球隊的能力，如果能夠兼顧攻擊當然會更具優勢。目前廖健富、陳重羽等新生代捕手，被視為攻擊型捕手，配球及引導都還需要累積更多的經驗。所幸目前球團看起來會讓他們與其他捕手一同分攤本季，或許更能培養出最難能可貴，可兼顧配球及守備的攻擊型捕手。

廖健富林泓育陳俊秀

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！

相關新聞

中職／尼克斯首勝 讚嘆猿軍火力強

2018-04-11 00:06

中職／生涯首打席開轟 黃敬瑋：抓直球打

2018-04-10 22:46

中職／猿隊尼克斯7局無失分 送中信兄弟第10敗

2018-04-10 22:33

中職／猿隊新人黃敬瑋生涯首打席開轟 本土第三人

2018-04-10 21:29

中職／開季長打全隊最猛 王勝偉也意外

2018-04-10 20:55

中職／中信墊底 彭政閔：拿出態度做好基本功

2018-04-10 20:15

中職／再續前「猿」 洋投史博威回鍋猿隊

2018-04-10 18:51

中職／組第五隊動起來 大魯閣找正妹主播當幫手

2018-04-10 18:46

中職／被球打到卻升一軍 猿隊黃敬瑋嚇到

2018-04-10 18:40

中職／象隊戰績3勝9敗 史總：確實不夠好

2018-04-10 18:22

韓職／韓媒：王維中成NC恐龍隊福星

2018-04-10 15:36

日職／陽岱鋼受傷牽動戰績 巨人很難爬出谷底

2018-04-10 07:00

日職／菅野狂失分、菊池持續猛 最強投手兩樣情

2018-04-09 07:00

中職／潘威倫最佳接班人 江辰晏將成本土王牌

2018-04-04 07:00

中職／新球季比賽時間縮短 和好球帶放寬有關？

2018-04-03 07:00

日職／岡本和真大爆發 阿部將被迫提早世代交替

2018-04-03 07:00

日職／上原、澤村聯手出擊 巨人坐收超大禮

2018-04-02 07:00

看新莊改造再看天母球場 台北市是職棒沙漠？

2018-03-30 07:00

日職／墊底軍團出現利多 大逆襲不是夢

2018-03-29 07:00

中職／電視轉播大戰 小心球迷流失

2018-03-29 07:00

中職／選秀落榜生又如何 吳桀睿英雄不怕出身低

2018-03-27 21:58

日職／西武兩大新星崛起 豪打軍團將成大黑馬

2018-03-26 07:00

中華職棒29年 完整賽程表

2018-03-23 11:07

季前分析／富邦拚首冠 球星調度是最大考驗

2018-03-23 07:00

季前分析／多年不知冠軍滋味 獅子軍要逆境突圍

2018-03-22 07:00

季前分析／中信新秀打天下 養成重於戰績

2018-03-21 07:00

日職／曾獲一朗好評 混血王子搶進開幕戰先發

2018-03-20 07:00

季前分析／桃猿劍指二連霸 關鍵人物是三洋投

2018-03-20 07:00

日職／大膽釋出村田修一 巨人豪賭岡本和真

2018-03-19 07:00

中職／日投顯學成過去式 眾多好手讓人回憶

2018-03-15 07:00

日職／只打桃猿又住院 清宮跟大谷翔平比慘

2018-03-14 07:00

中職／一朗快樂回水手 台灣老將何時能有春天？

2018-03-14 07:00

HBL實在好夯 行銷可供高中棒球聯賽借鏡

2018-03-13 07:00

中職／經典賽後遺症 悍將止敗後可否重見光明？

2017-04-11 15:32
看更多

熱門文章

NBA／詹姆斯逼宮史波史特拉 萊里自曝真有其事

2018-04-10 17:00

MLB／紅襪升林子偉上大聯盟 本季首戰就對洋基

2018-04-10 07:52

NBA／吉諾布里連續爆發 波總：該檢查他

2018-04-10 18:05

NBA／馬刺連21季闖進季後賽 波總破禪師紀錄

2018-04-10 12:16

NBA／騎士退尼克分區登頂 詹姆斯改寫聯盟紀錄

2018-04-10 11:06

NBA／雷霆鎖定季後賽 衛少差16籃板平均大三元

2018-04-10 11:29

NBA／騎士備戰季後賽 找冠軍中鋒柏金斯回鍋

2018-04-10 10:20

NBA／搶季後賽門票 金塊、灰狼最終戰決鬥

2018-04-10 13:23

NBA／ 完成18分逆轉秀 衛少率雷霆進軍季後賽

2018-04-10 10:43

NBA／10年漫長等待 發展聯盟球員NBA夢終成真

2018-04-10 17:40

NBA／鵜鶘挺進季後賽 戴維斯：目標更遠大

2018-04-10 17:30

NBA／不用輪休要全勤 詹姆斯越老越耐打

2018-04-10 09:10

MLB／3轟後奪勝投 大谷獲上周美聯最佳球員

2018-04-10 08:52

NBA／視新人王為囊中物 西蒙斯用數據粉碎質疑

2018-04-10 09:46

NBA／罰款罰到怕 湖人小將電玩直播也怕提喬治

2018-04-10 18:08

JHBL／金華名門之後 傅友想繼承老爸神射身手

2018-04-10 16:03

MLB／先前狠酸大谷翔平 美作家公開認錯

2018-04-10 20:37

NBA／唐斯單季67次雙十 近10年最佳表現

2018-04-10 17:20

NBA／認同鮑爾父子理念 鵜鶘後衛著簽名鞋相挺

2018-04-10 17:10

中職／再續前「猿」 洋投史博威回鍋猿隊

2018-04-10 18:51

NBA／林書豪回籃網主場帶好運 勝公牛取3連勝

2018-04-10 16:52

韓職／韓媒：王維中成NC恐龍隊福星

2018-04-10 15:36

中職／象隊戰績3勝9敗 史總：確實不夠好

2018-04-10 18:22

JHBL／平均沒90不能打球 永吉「學霸」當隊長

2018-04-10 13:38

MLB／大谷正熱 博弈網站列美聯MVP頭號人選

2018-04-10 11:27

中職／組第五隊動起來 大魯閣找正妹主播當幫手

2018-04-10 18:46

MLB／薛則10K完封勇士 還跑生涯首盜

2018-04-10 10:51

中職／猿隊新人黃敬瑋生涯首打席開轟 本土第三人

2018-04-10 21:29

大谷翔平光芒萬丈 天使「三大神獸」先後輝映

2018-04-11 07:00

MLB／陳偉殷本周投復健賽 今年首度實戰

2018-04-10 10:12

NBA／暴龍橫掃活塞 下一戰拚單季60勝紀錄

2018-04-10 14:02

中職／被球打到卻升一軍 猿隊黃敬瑋嚇到

2018-04-10 18:40

中職／猿隊尼克斯7局無失分 送中信兄弟第10敗

2018-04-10 22:33

SBL／富邦堅持不放棄 以小打大快速反擊逆轉裕隆

2018-04-10 22:01

中職／中信墊底 彭政閔：拿出態度做好基本功

2018-04-10 20:15

NBA／40歲鬼切 再扶馬刺一把

2018-04-11 00:34

MLB／本季台灣No.1 林子偉升大聯盟

2018-04-11 00:14

MiLB／本季首戰 江少慶2A先發5局無失分奪勝

2018-04-10 11:54

中職／開季長打全隊最猛 王勝偉也意外

2018-04-10 20:55

NBA／今日戰績表 雷霆、馬刺、鵜鶘取得季後賽門票

2018-04-10 15:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top