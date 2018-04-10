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圖輯／中職林泓育三分打點安打 桃猿7：0

2018-04-10 20:15聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

中職／桃猿林泓育四局下敲出帶有三分打點的二壘安打，桃猿以7：0領先中信兄弟象。

桃猿打者林泓育。記者陳正興／攝影
桃猿打者林泓育。記者陳正興／攝影
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桃猿打者林承飛。記者陳正興／攝影
桃猿打者林承飛。記者陳正興／攝影
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桃猿打者林智平。記者陳正興／攝影
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桃猿打者林泓育。記者陳正興／攝影
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中職中信兄弟

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