中職／組第五隊動起來 大魯閣找正妹主播當幫手

2018-04-10 18:46 聯合新聞網 綜合報導



王蕾雅與前中職球員張泰山合影。 擷圖自王蕾雅臉書 分享 facebook 大魯閣進軍中職成為第五隊傳聞已久，據今日《蘋果日報》即時新聞報導，大魯閣所屬基創公司董事謝國棟找來台視新聞主播王蕾雅做幫手，負責處理公關、行銷等工作，並積極研擬計畫書，包括台日合資比例、球員來源、賽程安排以及相關法規等，交中職討論。

報導指出任職台視7年的王蕾雅閃電向電視台視請辭，今天是最後一天上班，接下來轉戰運動產業，協助籌組中華職棒第5隊。

2015年大魯閣就傳聞有意與日本合作籌組中職第五隊，據當時沖繩媒體報導，大魯閣打算在沖繩興建大型運動複合商場，並組職棒隊伍來加盟中職，不過，近來均無太大進展。